El PSOE de Ceuta ha mostrado su rechazo a los Presupuestos Generales del Estado para 2017, “tras los innumerables golpes de pecho del Partido Popular y de su diputado por Ceuta, Juan Bravo, al considerar que mantienen intacta la política de recortes del PP, la limitación de derechos, la pasividad frente a la pobreza y la desigualdad, la insensibilidad social, la contumacia en su reforma laboral, la pervivencia de una fiscalización injusta y la ausencia de modelo económico alternativo; todo ello, marcado por un clima político salpicado por los continuos casos de corrupción en los que se encuentra inmerso el partido del Gobierno”.

Para los socialistas ceutíes, “lo que estos presupuestos ponen de manifiesto en este momento de recuperación, es que no era la crisis lo que motivaba las políticas injustas de recortes, desigualdad y precariedad”, ya que “estamos en el tercer año de crecimiento y las políticas persisten”, por lo que “realmente el mal endémico de Ceuta en particular, y de España en general, es el PP, su ideología y el proyecto de un partido que mantiene sus recortes sociales para la mayoría, mientras beneficia con amnistías fiscales a unos pocos”.

Desde Daoiz consideran que “estos no son los presupuestos que necesitan los ceutíes, que llevan años viendo cómo su vida se hace más difícil, cómo se recortan sus derechos, cómo crece cada día la incertidumbre ante su futuro y el de sus hijos”.

Según el PSOE de Ceuta, el problema principal es “que el crecimiento actual no está llegando a los ceutíes, ni a los españoles, que peor lo han pasado durante la crisis; no llega a los desempleados de larga duración, ni a los jóvenes con trabajos precarios, no está llegando a la pobreza infantil, incluso no llega a gran parte de la ciudadanía que tiene trabajo, debido a que la reforma laboral no permite unas relaciones equilibradas entre trabajadores y empresarios para que los incrementos de productividad lleguen a los salarios de los trabajadores y, por otra parte, por su política fiscal y presupuestaria, que ha apostado por reducir el Estado del bienestar, y por subir los impuestos a los trabajadores y bajárselos a las rentas más altas”.

Además, “el principal problema de Ceuta persiste: un elevado nivel de desempleo de larga duración y una caída extraordinaria de la protección por desempleo, se han reducido un 40% las prestaciones por desempleo con respecto a los últimos Presupuestos de un gobierno socialista y, sin embargo, los desempleados han caído el 20%”, critican, haciendo especial hincapié en que “la reforma laboral ha aumentado el problema de la precariedad y está fomentando el empobrecimiento de los trabajadores, por lo que es urgente que cuanto antes se empiecen a tramitar leyes como la de subcontratación, que suponen el comienzo de la derogación de la reforma”.

Los socialistas reprochan al Gobierno del Partido Popular que “las cicatrices que la crisis ha dejado en la sociedad ceutí, son profundas y están muy marcadas, y en lugar de curarlas, sus políticas las están cronificando”, y muestran su desacuerdo con su política fiscal y presupuestaria del Gobierno “por pedirles a los españoles que se apretasen el cinturón, mientras hizo una reforma fiscal injusta que regalaba recursos a las rentas más altas”.