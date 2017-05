“Llegado a este punto no creo que nadie pueda desmentir lo que ha salido publicado. Confío y espero que el secretario general de mi partido ofrezca las explicaciones oportunas y asuma responsabilidades por este escándalo y esta falta de transparencia, puesto que en sus declaraciones recientes no ha desmentido nada de lo ocurrido”, matiza López Cantero.

“Lejos de dar mi opinión sobre las afiliaciones masivas que jamás pasaron por un Comité Regional o se plasmaron en el Informe de Gestión, como debería de haberlo hecho la dirección, porque eso es algo interno, lo que no podemos permitir es que quieran beneficiarse de las siglas del PSOE por un interés personal ni que quieran coartar la libertad de la militancia. Digo esto porque la política siempre ha estado para defender la lucha de los trabajadores y no para usar a los trabajares como arma para ganar la carrera de avales, no sé con qué intención”, añade.

En el comunicado, López dice que “hace días publicaron en el Facebook de Ceuta lo mismo que intentan vender por otros territorios, que la candidatura de Susana Díaz amenaza para avalar, algo que es totalmente incierto”, afirma. “Mira qué casualidad que se ha demostrado que es al revés, algo que me entristece enormemente porque las primarias no se hicieron para esto”, afirma.

“La conclusión que me hace llegar es que entre todos y todas debemos de volver la dignidad a la política, y eso se hace con libertad e igualdad. Por otro lado, quiero volver a aclarar que esta defensa al proyecto de Susana Díaz nada tiene que ver con el posterior Congreso Regional, como interpretan algunos medios o personas internas al partido. Mi defensa es porque considero que es la única que puede volver a sembrar la unidad del partido y hacernos ganadores, sin necesidad de utilizar prácticas pocos morales o cambiar su discurso según el momento”, indica López Cantero en la nota de prensa.

Por último, asegura que cuando tenga más información de lo ocurrido convocarán a los medios. “Estamos tan sorprendidos como la mayoría de la militancia”, concluye.