Ante” las amenazas de acudir a la vía judicial por parte de la UFP, la CEP y la AUGC”, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) quiere dejar claro que el informe ‘Respeto y dignidad para las mujeres marroquíes que portan mercancías en la frontera de Marruecos con Ceuta’ se hace eco de las denuncias realizadas directamente por las mujeres porteadoras a través de entrevistas personales y del tejido social, que se encuentran registradas en grabaciones, fruto del trabajo de campo realizado por parte de la organización. También de videos que son de acceso público o de visitas de campo realizadas por organizaciones como Iridia.

La APDHA señala que las afirmaciones concretas que aparecen en el informe respecto a abusos, acoso, violencia y otros posibles ilícitos penales con relación a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado deben ser contempladas como declaraciones, que consideran creíbles, de las mujeres porteadoras entrevistadas y no como una afirmación de la entidad.

La organización, afirma, no pretende descalificar la labor que realizan los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, y no persigue en ningún momento dañar su imagen. La APDHA ha realizado este informe en el desarrollo de su objetivo de visibilizar las vulneraciones de derechos de las personas que no disponen de mecanismos para denunciarlas.

Desde la organización, consideran que las denuncias no alcanzan al conjunto de los funcionarios de los cuerpos que desempeñan labores en la frontera de Ceuta, sino que –subraya- en cualquier caso se trataría de casos denunciados por las propias porteadoras, no por ello menos condenables.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía se ratifica en la defensa de la voz de los colectivos más desfavorecidos y seguirá trabajando por el respeto de los derechos humanos y la dignidad de todas las personas.