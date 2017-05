Minutos de auténtico pánico se vivieron a mediodía de ayer en el Centro de Salud del Tarajal, cuando un usuario perdió los nervios porque no había podido entrar a una consulta y sembró el miedo tanto entre los usuarios como entre el personal sanitario. Los hechos se produjeron en la consulta número 19, situada en el primer piso, cuando la doctora Rosario de la Torre, acabando de salir una de las visitas llama al siguiente, como el mismo no aparece, invita a pasar al que continuaba en la lista. Se encontraba ya sentada y de pronto aparece el anteriormente interpelado y que no estaba presente. Le invitaron a que se esperara y que pasaría a continuación. En ese momento perdió absolutamente los nervios y cogiendo una papelera la lanzó contra las personas que se encontraban aguardando su turno. Ante la situación de pánico que se estaba viviendo, muchos de los pacientes optaron por refugiarse en el interior de la consulta de los médicos. La propia doctora De la Torre nos decía que “ésto parecía un auténtico caos”. Además, vociferando dio una patada a la puerta de la consulta “y la verdad es que no se como no la tiró abajo”.



Telefonearon al vigilante de seguridad y lo cierto es que no pudo contener al individuo, quien solo comenzó a calmarse cuando llegó la Policía, quien tras tomarle la filiación le acompañó fuera de las instalaciones sanitarias.



Como consecuencia de la situación y dado que lanzó una de las papeleras metálicas contra los usuarios que estaban allí esperando, uno de ellos sufrió un fuerte golpe en el pie produciéndole un hematoma. Esta persona contó con un parte médico que le sirviera para presentar también la correspondietne denuncia.



De acuerdo todos los médicos, decidieron parar unos minutos en señal de protesta y tras conversar con el director médico de Atención Primaria, doctor Ambrona, decidieron continuar con las consultas.



La doctora de la Torre nos decía que “esta situación de violencia la vivimos aquí todos los días e incluso peor. Con este ambiente no se puede trabajar de manera adecuada, porque lo que deberían hacer con estas personas es meterles en la cárcel de manera inmediata y que además les suspendieran durante uno o dos años la atención médica. Es la única manera para que aprendan”. Luego se quejaba de que los verdaderos perjudicados eran los sanitarios y los usuarios en general, “porque ahora tengo que seguir trabajando, luego por la tarde deberé perder dos o tres horas para presentar una denuncia en la Jefatura Superior de Policía y cuando sea el día del juicio, por lo menos, otro medio día”.



El CSIF en el área sanitaria ha querido apoyar a la persona que ha resultado agredida en el Centro de Salud y muestran su más enérgica repulsa a este tipo de actos e instan al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria para que ponga todos los medios a su alcanza para que no vuelva a ocurrir nada así.