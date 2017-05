El secretario provincial de la CEP Ceuta, Juan Carlos Linares, ha trasladado el “enorme malestar” existente en el Cuerpo Nacional de Policía por las declaraciones vertidas por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) en cuanto al papel que desarrollan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con los porteadores. La asociación habla de “vejaciones” y “acoso sexual a las más jóvenes” por parte de los cuerpos policiales a ambos lados de la frontera.

“Son unas declaraciones que han causado gran malestar en la plantilla, se definen por sí mismas, son gravísimas, echando por tierra nuestro trabajo. Nuestro fin único en la frontera es evitar avalanchas garantizando la integridad de las personas”, expone Linares. La CEP exige una rectificación por parte de la asociación. “Ignoramos de dónde sacan estas acusaciones, hacen unas acusaciones gravísimas sin pruebas, si no rectifican vamos a trasladar este asunto a los servicios jurídicos del sindicato porque no pueden hacer estas acusaciones de unos delitos tan graves sin prueba alguna, porque esto no es así. Si tienen pruebas que vayan a un juzgado, no se puede criminalizar a un cuerpo policial que realiza una labor fundamental porque si no estuviéramos allí ocurrirían más desgracias”, resalta Linares.

La CEP pide además que la Dirección General de la Policía se pronuncie de manera “urgente” a través de la Jefatura en Ceuta y sus máximos dirigentes en relación a este tipo de acusaciones “gravísimas”. “Exigimos una rectificación inmediata, esto no puede quedar así. Vamos a consultar con nuestros servicios jurídicos porque estas acusaciones gratuitas no pueden quedar así”.