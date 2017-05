Desde la Sección Local del CSIF denuncian a través de una nota de prensa que debido a la “mala gestión de los RRHH en cuanto al apoyo que prestan los responsables de este área a Gobernación y Notificación, la Ciudad ha perdido ingresos por valor de 9 millones de euros desde 2011”. Dicho importe, correspondiente a multas y sanciones puestas y no cobradas, ascendería a más de 24 millones desde 2002, según el sindicato.

“Desde el CSIF denunciamos esta grave pérdida de ingresos que con motivo de la falta de apoyo a ambos negociados lleva acaeciendo desde hace años lo cual no sólo es grave por la falta de ingresos, si no, porque los agentes del cuerpo de la Policía Local que imponen sanciones poniendo en peligro a veces, su integridad física y el buen estado de sus bienes materiales personales, ven como las sanciones que imponen no llegan a cobrarse por la falta de personal que tienen que realizar los trámites y gestiones administrativas para hacer efectivo su cobro”, indica. Esta central sindical añade que “idéntica situación ocurre con los compañeros del Registro que tienen que realizar las notificaciones, los notificadores”.

CSIF dice que este servicio “sigue contando actualmente con tres personas de baja de larga duración imposibilitando que en la mayoría de los casos, el cumplimiento de los requisitos de validez para que una notificación de un expediente vinculado con la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, ya que las multas y sanciones no cumplen los plazos obligatorios de prescripción o cuentan con un defecto de forma que implica su anulación por los plazos de entrega y notificación”.

“Nos resulta inconcebible el menosprecio que los Responsables de RRHH demuestran tanto a los funcionarios de Gobernación y Registro-Notificación como, a los agentes del cuerpo de la Policía Local que se esfuerzan en realizar su trabajo de la forma más profesional posible mientras que el gobierno lo único que hace es imposibilitar que realicen su trabajo diariamente”, concluye.