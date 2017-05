El sindicato UFP exige una rectificación antes de presentar denuncia en el juzgado

La Unión Federal de Policía (UFP) ha advertido a la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía de que si no rectifica sus declaraciones sobre las porteadoras presentará denuncia en los tribunales. La APDHA publicitó ayer un informe en el que habla de que las porteadoras sufren “vejaciones” y “acoso sexual” por parte de las fuerzas de seguridad. La organización presentó ante diputados de Unidos Podemos y el PSOE un informe en el que culpa de estas prácticas a las fuerzas tanto españolas como marroquíes.



UFP tilda las “difamaciones efectuadas” como “totalmente falsas e infundadas”. “Se trata de un ataque denigrante y absurdo sobre dos de las instituciones más bien valoradas por nuestros conciudadanos”, expone el sindicato, en alusión al CNP y al Instituto Armado.



“Las acusaciones vertidas sobre la Policía y Guardia Civil de realizar vejaciones y acoso sexual a las porteadoras son gravísimas y desde la Unión Federal de Policía no dudaremos en acudir a la vía judicial si no se produce una rectificación por parte de la APDHA desmintiendo tales falacias que no tienen otro sentido que ensuciar y deshonrar la imagen de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”, añade en un comunicado oficial remitido a los medios de comunicación.



La Asociación se desplazó ayer al Congreso de los Diputados para exigir a los grupos parlamentarios medidas para poner fin a la “vulneración sistemática y continuada de los derechos humanos” de las mujeres porteadoras, denunciando que “son insultadas, acosadas y menospreciadas, obligadas a mantener filas y golpeadas si no lo hacen, todo por menos de diez euros de media al día”.



Durante la mañana se reunieron con parlamentarios de los grupos parlamentarios de Unidos Podemos y el PSOE para entregarles el informe ‘Respeto y Dignidad para las Mujeres Marroquíes que portan Mercancías en la Frontera de Marruecos y Ceuta’, registrando en el Congreso un documento destinado a la presidenta de la Cámara con el análisis de una situación que consideran “intolerable” y con las principales reivindicaciones de la campaña. Acusan al Gobierno de estar tolerando esta situación.

Proposición no de ley de Unidos Podemos

Coincidiendo con la presentación del informe en el Congreso, Unidos Podemos ha registrado en el Congreso una proposición no de ley por la que insta al Gobierno a tomar las medidas necesarias para establecer medidas de seguridad que eviten embudos, lesiones y avalanchas de quienes transitan por el puesto fronterizo y a que se establezcan los sistemas de atención sanitaria permanente en las fronteras. También llama al Ejecutivo a iniciar un diálogo con Marruecos a los efectos de regular bilateralmente el trabajo transfronterizo, de manera que se garantice la dignidad y salud laboral.