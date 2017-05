La Unión Federal de Policía (UFP) ha tildado de “difamaciones” las denuncias efectuadas por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), que ha presentado ante diputados de Unimos Podemos y del PSOE un informe en el que denuncia “vejaciones, abusos, trato degradante e, incuso, acoso sexual” por las fuerzas de seguridad españolas y marroquíes a las porteadoras.

Esta organización sindical dice que las acusaciones contra la Policía Nacional y la Guardia Civil son “totalmente falsas e infundadas”, y añade que “se trata de un ataque denigrante y absurdo sobre dos de las instituciones más bien valoradas por nuestros conciudadanos”.

“Las acusaciones vertidas sobre la Policía y Guardia Civil de realizar vejaciones y acoso sexual a la porteadoras son gravísimas y desde la Unión Federal de Policía no dudaremos en acudir a la vía judicial si no se produce una rectificación por parte de la APDHA desmintiendo tales falacias que no tienen otro sentido que ensuciar y deshonrar la imagen de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”, concluye UFP.