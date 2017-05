El líder de Caballas, Mohamed Alí, ha dicho que la directora general de Educación y Cultura, ha presentado su dimisión por la “inacción” del Gobierno local en el “escándalo” de la estación de ferrocarril. “Viendo la incompetencia de este Gobierno, y que esto ya clamaba al cielo, ha presentado su dimisión”, ha manifestado.

Caballas ha denunciado públicamente que los plazos de la estación de ferrocarril están vencidos y la obra “sigue sin terminarse”.

El líder de la coalición, Mohamed Alí, ha criticado la “ineptitud e incompetencia” del Gobierno local ya que “no solo hace caso omiso a lo que se le dice en el Pleno sino que además se salta a la torera los procedimientos administrativos y los plazos, con todo lo que ello supone, no solamente incumplir la ley, sino también el desastre que está suponiendo la situación y el estado actual de la estación de ferrocarril”.

En esta línea, Alí denuncia que los vecinos tienen que sufrir el “abandono, insalubridad, inseguridad e incomodidad”. Añade que “es un gasto tremendo de fondos públicos que no ha servido para nada”.

Alí recuerda que Caballas hace ya más de 17 meses insistió en la rescisión del contrato con Dragados y que se licitara la obra para terminarla, y que “el Gobierno hizo caso omiso, tuvo una serie de negociaciones con Dragados y se pactaron unos nuevos plazos”. No obstante, “no solamente ya no se han cumplido los plazos, que ya están vencidos, sino que la obra sigue sin terminarse”.

Alí critica que “esto es una prueba más de esta ineptitud y este agotamiento que ha alcanzado el Gobierno de la Ciudad”, que “ni siquiera comunica las cosas”.

Alí considera que lo que ocurre con la estación de ferrocarril “es responsabilidad en exclusiva del Ejecutivo de la Ciudad, que no sabemos qué compromisos tiene con la empresa Dragados. No sabemos por qué no rescinde ya de una vez ese contrato y termina la obra para, primero revalorizar un bien público como la estación de ferrocarril y poner recursos comunitarios en pro del interés general, y luego acaba con la situación de insalubridad e inseguridad que están viviendo todos los vecinos de la Avenida Madrid”.

Por ello, Caballas exige un pronunciamiento del Gobierno, “que ponga de manifiesto ya que se va a rescindir ese contrato y se va a terminar la obra” y que “alguien del Ejecutivo asuma esa responsabilidad”.