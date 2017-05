Cuatro años de prisión. Esa es la condena que ha impuesto esta mañana la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta contra la joven Hanae E.L., quien el 30 de diciembre de 2016 fue detenida por la Guardia Civil cuando cruzaba la frontera del Tarajal con un joven subsahariano dentro de una maleta.

La Benemérita se dio cuenta del pase por la actitud nerviosa de la mujer, quien ante los agentes, tras ser arrestada, manifestó que creía llevaba perros muertos y no una persona. No obstante hoy, ante el tribunal de la Sección VI, ha reconocido que pasó al llamado Fosseni Toure a cambio de un dinero no concretado. El inmigrante tuvo que ser asistido por Cruz Roja al presentar sudoración y mareos.

La pena la tendrá que cumplir la acusada de forma íntegra. Algo a lo que ella mismo no se ha opuesto, de hecho la Defensa, por expreso deseo de su cliente, ha solicitado que se cumpla de forma íntegra sin que quepa solicitud alguna de suspensión. Así que los próximos 4 años Hanae E.L., de origen marroquí, los pasará entre rejas.

Los fallos del sistema informático han vuelto a ser la pesadilla para la Audiencia, después de que el juicio solo se haya podido grabar en sonido, sin captar la imagen al dar continuos fallos. Así, en pleno 2017, se ha tenido que celebrar una conformidad a la vieja usanza.

Por cierto que la acusada, al conocer su condena, ha agradecido al tribunal la penalización. Nunca antes se había visto que alguien diera las gracias por una sentencia condenatoria. Hoy, en cambio, se ha roto con la tradición.