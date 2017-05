Mientras los ceutíes sufren los controles en el paso, algunas naves presentan un total abandono ante la falta de clientes por la reventa de tickets. Tres mujeres resultaron heridas

Los controles en el Tarajal sobre los vehículos que pueden dedicarse al tráfico de mercancías y no cumplen con las normas siguen operativos. Durante todo el día de ayer solo se admitió la entrada de los que se ajustaban a esa normativa, lo que provocó colapsos y ralentizaciones. En el lado marroquí, aunque hombres y mujeres entraron por separado, se produjo una avalancha que dejó a tres personas heridas, teniendo que desplazarse una ambulancia.



Y en las naves se registraba un panorama que variaba completamente sobre las imágenes de otros meses. Se repartieron algo más de 1.800 tarjetas, pero la salida de los bultos no fue acorde al ritmo de reparto porque temían que la mercancía fuera decomisada al llegar a Marruecos. Antes de la hora del cierre, ‘Tarajal II’ cerró sus puertas ante su nula actividad.



Los comerciantes de las naves denuncian que el sistema de tickets les está haciendo mucho daño por la reventa que se produce y porque solo beneficia al bulto y no a su mercancía. Ponen de manifiesto que llevan semanas sin vender, que la única mercancía que sale es la del bulto y que se está produciendo una reventa de tarjetas adquirida por 250 dirhams por los que luego van a pasar esta mercancía por 500, ganando el diferencial.



Solo pueden comprar esas tarjetas los que van a pasar los grandes fardos, alimentados por las consignas que no pagan los impuestos, lo que enoja al comercio regular que ve cómo su mercancía no sale porque ni tan siquiera la adquieren sus clientes, ya que no tienen tarjeta y no pueden sacarla por el paso. Las quejas van en aumento mientras corren los plazos para que haya un plan de seguridad dentro del polígono que, de momento, es rechazado por los comerciantes.



Durante la jornada de ayer la Policía tuvo que intervenir para interceptar a un grupo de jóvenes que había accedido al Tarajal sin tarjetas, saltando los muros, por lo que fueron rechazados por las fuerzas de seguridad.



Durante toda la tarde se produjeron largas colas de vehículos que partían en dirección a Marruecos, debido a los controles llevados a cabo a ambos lados y al rechazo de los coches patera dedicados a sacar mercancía.



Esta situación ha causado el hartazgo de la ciudadanía que se convierte en la principal víctima de los hechos ya no solo por la complicada comunicación con las barriadas próximas al entorno de la frontera sino también por el efecto que estas colas tiene en el ir y venir entre ambos países.