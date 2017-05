El sindicato STE Ceuta considera que “la pequeña subida de las partidas presupuestarias destinadas a Educación esconde una realidad inquietante: el porcentaje de gasto educativo respecto al PIB se ha reducido drásticamente”.

En nota de prensa explican que “nunca se ha destinado menor porcentaje del PIB a este área, al pasar del 4,01% en 2016 al 3,93% previsto para 2017. Y en las previsiones para el año 2020, enviadas por el Ministerio de Hacienda a Bruselas, es aún peor, estimando este porcentaje en un 3,67%”.

Además, el sindicato critica que “el proyecto de los PGE, en su artículo 19.2, determina que el contrato del personal interino no podrá ser superior a tres años. La aprobación de esta medida, que se establece como legislación básica estatal y de obligado cumplimiento para todas las AAPP, significará que un mismo empleado público (personal temporal, personal funcionario interino o estatutario temporal) no podrá estar contratado por una misma Administración Pública durante más de tres años”. Y “esta drástica medida provocará el despido de miles de personas que serán sustituidas por otras, es decir, supone una apuesta decidida de este gobierno por consolidar la rotación en el empleo en todas las AAPP y precarizar la situación de miles de personas. Además, supone un ataque inaceptable al sector público en general y a la enseñanza pública en particular, que deberá funcionar con plantillas más inestables si cabe y que deberá descartar a las personas cuando cumplan tres años de contrato. Esto conllevará un empeoramiento y deterioro inadmisible de la calidad de la enseñanza al prescindir de las personas con más experiencia e invalidará y dejará en “papel mojado” todos los acuerdos o pactos de profesorado interino actualmente en vigor. Teniendo en cuenta la tasa de profesorado interino en Ceuta, que supera el 30%, puede implicar el despido de la mayoría de estas personas, que en general han estado contratadas más de tres años”.

Si el gobierno no rectifica esta propuesta, afirman en nota de prensa desde la central sindical, “debe saber que no habrá una callada por respuesta. Desde STE-Ceuta y la Confederación de STEs, consideramos absolutamente improcedente e intolerable que, en lugar de consolidar en el empleo a cientos de miles de personas que llevan contratados más de tres años (así lo sentenció el Tribunal de Justicia de la Unión Europea), el gobierno haya decidido despedirlos sin más, lo que supondrá un ERE masivo en todo el sector público, que, en el caso de enseñanza, afectará a más de cien mil personas.”