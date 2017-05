La publicación en el BOCCE el pasado viernes de las instrucciones básicas marítimas y de navegación en Ceuta, ha dejado estupefactos a empresarios y ceutíes en general que no se explican cómo “de golpe y porrazo” el Foso de las Murallas Reales ya no es navegable, y donde se advierte de que la embarcación que navegue por este lo hace “a su riesgo y ventura”. “A buenas horas se oficializa el carácter no navegable de un foso que aparece como tal en numerosas publicaciones”, ha indicado Ciudadanos (C’s) en una nota de prensa.

“De la noche a la mañana el Foso de las Murallas Reales deja de ser navegable pese al gran reclamo que tal condición singular y casi única en el mundo ha supuesto y sigue siendo para la Ceuta náutica, deportiva y turística, a veces además escenario anual de actos solidarios”, recoge el comunicado de esta formación política.

“Y lo más sorprendente es que la normativa especifique que el canal no está señalizado y a la vez se someta a una regla internacional para ‘canales angostos’ cuando lo lógico es que se busquen soluciones a la continuidad de tan gran atractivo turístico, así al menos se ha anunciado internacionalmente durante décadas. En la actualidad y en las hemerotecas y en las guías turísticas que edita la Ciudad se dice que el foso es el único navegable en el mundo”, añade.

C’s quiere dejar claro que apoya al sector, “al mismo que sí quiere potenciar el turismo en Ceuta; que apoya a los empresarios que han invertido en negocios relacionados con actividades náuticas que se desarrollan en el citado canal amurallado y que, en definitiva, prestan unos servicios que demanda el turista, al tiempo que rechazamos que las administraciones se desentiendan de la regulación en lo que se refiere a la seguridad en el Foso de las Murallas Reales”.

Esta formación política añade que en ese cúmulo de instrucciones y normas que se reflejan en el BOCCE, “Capitanía Marítima pide prudencia y responsabilidad a la hora de navegar sin que a la Ciudad le importe que la publicación conduzca al detrimento del negocio turístico. Todo lo contrario, permite que varen las actividades deportivas y náuticas sin contar con las empresas turísticas y otros órganos empresariales que directa o indirectamente están relacionados con el sector”.

“Al Gobierno de la Ciudad no le importa asfixiar al sector que en mayor o menor medida y con embarcaciones pequeñas o ligeras ha venido promocionando el canal por su enorme atractivo”, afirma.