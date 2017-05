La Jefatura Superior de Policía confía, como agua de mayo, que la promesa realizada por la Dirección General se pueda cumplir cuando la actual promoción salga de la Escuela de Ávila y los alumnos sean destinados por todas las Comisarías de España durante un año en prácticas. En los últimos ejercicios hemos recibido nada más que una media de 7 policías en prácticas cada año, pero parece que, en esta ocasión, la cifra podría aumentar hasta un número aproximado de entre los 20 y 25. Por supuesto, son alumnos en prácticas, pero en una plantilla donde ahora mismo el catálogo de puestos de trabajo está a falta de unos 100 policías debido a las jubilaciones que se han ido produciendo durante los últimos años y que no se han cubierto, no deja de ser una buena noticia. El compromiso por parte del Ministerio del Interior es que la plantilla de Ceuta se reforzará, de manera prioritaria, cuando las circunstancias de agentes sea posible y se cuente con un número suficiente para todo el país. Todas las Comisaría españolas están bajo mínimos, pero confiemos en que ese compromiso se mantenga en su momento oportuno, el cual, desde luego, no está, ni mucho menos, a la vuelta de la esquina. Y es que lo no se ha hecho en los últimos años no se puede solucionar ahora de la noche a la mañana.