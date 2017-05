La Audiencia deberá resolver este asunto tras el incidente de recusación presentado por el abogado de Antonio López, quien cuestiona la imparcialidad de Lucini

No se recuerda algo así en los juzgados ceutíes

A la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta le tocará resolver el incidente de recusación presentado el pasado viernes por el abogado de Antonio López, José María Calero. En los juzgados de Ceuta no se recuerda un caso así. No es habitual que un letrado dé este paso que ha sentado como una auténtica bomba en los juzgados. Fuentes judiciales señalaban a este medio que se trata de la primera vez que veían un caso así, y ya no solo por la recusación solicitada por el defensor de López sino por las alusiones hechas en su escrito.



Aunque en los juzgados de nuestra ciudad no estén acostumbrados a este estilo, en el historial judicial reciente de Calero asoma más de un desencuentro con magistrados, como el que ahora le ha llevado a cuestionar la imparcialidad de la jueza Raquel Lucini, responsable de la instrucción del ‘caso Emvicesa’, con el que se ha investigado la existencia de una presunta trama corrupta en torno a la adjudicación de viviendas de promoción pública.



Calero, que fue abogado del bético Manuel Ruiz de Lopera, le buscó las cosquillas a la jueza Alaya presentando varios escritos en su contra, lo que llevó a que la magistrada, que cobró popularidad por el caso de los ERE, llegara a denunciar al letrado ante el Colegio de Abogados de Sevilla para que depurara responsabilidades por los asuntos que había denunciado. Y es que Calero puso en cuestión, por ejemplo, la vulneración de derechos de su cliente y aludió a la existencia de irregularidades procesales. Hablaba de monstruosidad jurídica y terminó enfrentándose con la magistrada en este y otros casos.



Ahora Calero asoma al balcón jurídico mediático de Ceuta después de que la familia de Antonio López apostara por hacerse con sus servicios. Y lo lleva a cabo de la misma forma, cambiando Ayala por Lucini, con escritos en los que en vez de monstruosidad habla de aberración o de desproporción judicial.



Con el escrito presentado en el juzgado, a cuyo contenido tuvo acceso El Faro que lo adelantó en su edición de ayer, Calero persigue cuestionar todo el trabajo de la magistrada Lucini en favor de su patrocinado, quien a ojos de la investigación policial se presenta como el cabecilla de esta presunta organización sustentada en seguimientos, intervenciones telefónicas, declaraciones de testigos y comprobaciones patrimoniales. Una investigación policial que se basó inicialmente en el informe efectuado por la UDYCO-Económica y que se nutrió después de más funcionarios de UDYCO y otras unidades en su función judicial, es decir, de respuesta a las órdenes dadas por su señoría para seguir tirando de todos los hilos investigadores que permanecían protegidos por un secreto de sumario que ha sido histórico por su duración.



La recusación a Lucini busca impugnar todas sus actuaciones en este proceso, al considerar que su imparcialidad habría quedado manifiesta. Calero podía haber promovido esa recusación en cualquier fase del procedimiento, pero lo hace ahora, a una semana de la declaración que tendrá que prestar Antonio López en los juzgados el próximo día 12, argumentado haber tenido noticias para presentarla.



Al tribunal de la Sección VI le compete ahora resolver sobre este incidente, sustentado por Calero en ese aprovechamiento que, dice, habría tenido su señoría para hacerse con la investigación iniciada con anterioridad por el juzgado número 2 y archivada, al pedir la inhibición. “Lo verdaderamente llamativo y que hace saltar todas las alarmas es que la jueza resuelve su propia petición. Los hechos que indiciariamente revelan las actuaciones merecen ser completados para conocer en qué concretas circunstancias se produjeron, pero en todo caso revelan indiciariamente unas irregularidades, unas maniobras para acaparar el conocimiento del asunto por parte de la recusada que obviando de manera palmaria su deber de abstención, resuelve sobre una petición cursada por ella misma”, explica.

Abogado y fiscal



Calero visitará Ceuta la semana próxima para asistir a la declaración que debe prestar su patrocinado ante la jueza que él mismo ha recusado. Abogado después de fiscal, ha llevado varios casos conocidos como el de Marta Castillo o los frentes abiertos con el bético Lopera.