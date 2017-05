Su familia no conoció su estado de salud hasta el 23 de abril por deseo expreso del sevillano, que se recupera favorablemente

Débil, pero muy animado y con ganas de recobrar fuerzas para regresar a su hogar y reencontrarse con sus nietos. Así se encuentra José Fernández Galán, tras su salida de la prisión de Tetuán donde ha permanecido durante seis meses. Ahora se recupera en el Hospital Universitario donde los facultativos médicos continúan haciéndole pruebas para controlar su diabetes y la tuberculosis que contrajo durante su estancia en el centro penitenciario. Aún se desconoce cuando podrá regresar a casa, ya que José Fernández también tiene que recuperarse de un ictus que sufrió en Tetuán.



“No me enteré de su estado de salud hasta el 23 de abril porque mi padre había dado órdenes de que no me dijeran nada”, explica su hija Maribel, que se ha trasladado desde su ciudad natal para acompañar a su padre durante su recuperación en nuestra ciudad. Y es que los seis meses en que permaneció en prisión, Maribel no pudo visitarlo debido a sus circunstancias personales. “Tengo hijos y no podía trasladarme, pero hablábamos por teléfono y me contaba cómo se encontraba”. Sin embargo, José, quizá por no preocuparla, nunca informó a su hija sobre su estado de salud, aunque sí sobre su vida en prisión. “No lo ha pasado muy mal, pero no comía porque no le gustaba la comida, aunque en general no ha habido indicios de que lo haya pasado demasiado mal”.



Maribel está ahora reconstruyendo el puzzle de estos seis meses en la vida de su padre, aunque hay piezas en blanco que nunca conocerá debido a un lapsus de tiempo que José no recuerda. “Suponemos que será debido a la diabetes y tiene lagunas sobre ciertas cosas”.



Lo que no ha olvidado son los 20 días que estuvo ingresado en un hospital para ser tratado de su enfermedad. Posteriormente fue devuelto al centro penitenciario donde pasó a la enfermería durante otra semana, antes de su salida definitiva de prisión. “Le habilitaron unas dependencias más amplias y dos compañeros estuvieron ayudándole en todo porque estaba tan débil que no podía hacer nada por sí mismo”, comenta Maribel.



Precisamente, José ha resaltado la buena relación con los otros internos, muchos de ellos españoles. “Se ayudan mucho entre sí y colaboran entre ellos”.



Maribel también resalta la ayuda tanto de la ONG ‘La gran familia’ como del Consulado de Tetuán, uno de cuyos funcionarios se implicó totalmente en ayudar a José. “Mi padre le cogió mucho cariño porque lo visitaba y se ha preocupado mucho por su situación. Incluso le llevaba yogures, zumos y embutidos porque su negativa a comer la comida de la cárcel se debió, seguramente, a que su enfermedad le cambió el gusto por los alimentos”.



La preocupación de este funcionario se extiende a todos los que conocen a José y que, desde su salida de la cárcel de Tetuán el pasado viernes, no han cesado de telefonear para interesarse por su estado. Mientras, José Fernández lucha con todas sus fuerzas para regresar lo antes posible con los suyos y dejar atrás su experiencia en territorio marroquí.