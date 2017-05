El coordinador del equipo de Pedro Sánchez visita la ciudad para promocionar a su candidato con un encuentro con la militancia

Parte de la familia socialista acudió ayer a la sede de Daoiz para participar en el encuentro con Andrés Perelló, europarlamentario y coordinador del equipo de Pedro Sánchez. El socialista aseguró que tras hablar con varios afiliados, ve a un PSOE ceutí unido. Insistió en que la división que se quiere ver en estos momentos en el seno del partido socialista es el propio de un proceso de primarias. Cómo se tomen los resultados después forma parte, dijo, de la democracia.



“Desde que he llegado he hablado con muchos militantes y veo que el proyecto de Pedro Sánchez es el mayoritario hasta donde he podido ver”, aseveró el socialista para añadir, seguidamente, que “la democracia es discusión, es acaloramiento, y luego las aguas se pacifican. En concreto en Ceuta veo al partido bastante unido, con las diferencias que puede haber opiniones como tantos afiliados hay… No, no hay problema en Ceuta hasta donde yo veo”.



Perelló conversó con los militantes en la sede de Daoiz sobre el modelo de partido que defiende Pedro Sánchez y, por ello, les pide su apoyo para llevar el liderazgo del PSOE nuevamente. Según explicó su coordinador, este modelo “más abierto, más plural, con limitación de mandatos, donde los afiliados sean los sujetos de las decisiones y no meros objetos que pagan cuotas y pegan carteles y que participen y opinen en pactos y decisiones del partido”.



Para Perelló las primarias en el partido son tan importantes que podrían marcar incluso el camino de la socialdemocracia en Europa, pues en estos momentos está “muy malita y con un discurso muy disperso”. El modelo que defiende Pedro Sánchez y la experiencia portuguesa, aseguró Perelló, pueden servir de espejo al movimiento de la socialdemocracia en Europa para tomar impulso y un nuevo rumbo.



Por otra parte, el coordinador del partido indicó que, de ganar Pedro Sánchez, el PP no lo tendrá fácil, pues tendrá “una oposición muy dura” y si hay posibilidad de formar gobierno, lo harán. Pero no a través de la moción de censura, en opinión de Perelló, en este camino debe primar el diálogo. “Hay que censurar con alternativa de gobierno, con un candidato real y eso requiere mucho diálogo”, zanjó.