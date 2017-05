El Gobierno ceutí señala que ponen en tela de juicio la veracidad de estas palabras

” La posición del Gobierno y de España en general es clara, en el 60, en el 79 y en 2017: Ceuta y Melilla son dos ciudades españolas, lo han sido siempre y lo continuarán siendo”. Ésta es la respuesta que el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo ha ofrecido este viernes a la polémica suscitada en torno a una reunión mantenida en 1979 por el rey emérito Juan Carlos I con dos representantes de EEUU. Un libro obra del historiador Charles Powell revela la existencia de un telegrama secreto enviado a Washington en el que se aseguraba que el monarca habría aceptado utilizar las dos ciudades norteafricanas como moneda de canje en las relaciones con Marruecos.



En rueda de prensa, el portavoz ha declinado hacer comentarios sobre el telegrama donde se detallaría la conversación que Juan Carlos I habría mantenido con los enviados estadounidenses Ed Muski y Terence Todman. Méndez de Vigo ha tirado de ironía para negarse a valorar unos hechos que, según ha asegurado, datan del “Paleolítico inferior”.



Por su lado, también ha existido pronunciamento por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma. “No tiene más recorrido”. El portavoz del Gobierno, Jacob Hachuel, cree, porque es la conclusión del Ejecutivo, que el mensaje atribuido al Rey emérito, Juan Carlos I, no es veraz. Según un cable de la Embajada de EEUU, en el año 1979 habría considerado la entrega de Melilla y que Ceuta estuviera bajo un protectorado.



“Ponemos en tela de juicio la veracidad de esas palabras. Las evidencias demuestran su firmeza”, la de Juan Carlos, “con la integridad del territorio nacional”, ha expuesto Hachuel al término del Consejo de Gobierno celebrado hoy.



El contenido de este cable ha quedado recogido en una publicación sobre la que la Ciudad no piensa pedir rectificación alguna a su autor. No le quieren dar más importancia a algo en lo que no creen.

Puigdemont aprovecha todo para su interés

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se ha pronunciado a través de Twitter sobre la información.



Puigdemont ha publicado “estar dispuesto a plantear propuestas políticas complejas para resolver conflictos” le parece “inteligente”. “Menos dramatismo y más realismo”, concluye.



El presidente catalán aprovecha cualquier oportunidad para pronunciarse sobre la situación.

El PSOE dice que “la historia de ficción sólo está bien para la literatura”

El secretario general del PSOE, Manuel Hernández, se ha pronunciado para defender la actual situación tanto de Ceuta, como de Melilla, tras las últimas informaciones aparecidas en prensa, a raíz de la reunión que el anterior jefe del Estado mantuvo con un enviado del presidente norteamericano Jimmy Carter y el embajador de Estados Unidos en 1979.



“La historia de ficción solo está bien para la buena literatura”, ha aseverado el socialista, quien recuerda que “Ceuta y Melilla son ciudades con estatutos de autonomía y españolas”.



En esta línea, desde el PSOE abogan principalmente, “por una parte, por incrementar el techo competencial y, por otra, por dotar a la ciudad de mejores mecanismos dentro del proceso de financiación autonómica”.



En definitiva y ante todo, Hernández asegura que desde el PSOE “defenderemos la españolidad de Ceuta y Melilla en todo momento, y lo haremos con sumo coraje y entusiasmo en cualquier foro local, nacional e internacional”.