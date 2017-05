El partido mostrará su protesta de una forma no desvelada

El secretario general del PSOE, Manuel Hernández, aún está esperando las disculpas del Gobierno después del enfrentamiento plenario ocurrido entre los diputados Emilio Carreira y Nuria Miaja.



“Hemos recibido una afrenta, un insulto grave de un miembro del Gobierno y no hemos escuchado que se haya retractado en ningún momento”, expuso Hernández ante los medios de comunicación, insistiendo en que se ha atentado contra la dignidad de los miembros de la Asamblea al emplearse determinados términos que ya, desgraciadamente, están siendo costumbre en los plenos.



La asistencia o no de los socialistas a los próximos plenos ha sido el asunto estrella abordado en la Ejecutiva de esta semana. Para el PSOE es un deber acudir, pero no van a pasar por alto lo sucedido, así que están ideando una forma de mostrar el rechazo a lo ocurrido pero acudiendo a las distintas sesiones. Hernández exige al presidente Juan Vivas que actúe, que mueva ficha ante lo ocurrido sin ser por más tiempo permisivo con la situación generada.



“El presidente de la Ciudad Autónoma es el que aplica el Reglamento y debe plantear un paradigma que sirva ante lo ocurrido. No podemos consentir más insultos”, reflexionó. “Si faltamos a los plenos le estamos dando ventaja al Gobierno para que se aprovechen otros. El no asistir a los plenos no es una protesta positiva para los intereses de la ciudadanía, adoptaremos otras medidas”.