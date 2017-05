“No tiene más recorrido”. El portavoz del Gobierno, Jacob Hachuel, cree, porque es la conclusión del Ejecutivo, que el mensaje atribuido al Rey emérito, Juan Carlos I, no es veraz. Según un cable de la Embajada de EEUU, en el año 1979 habría considerado la entrega de Melilla y que Ceuta estuviera bajo un protectorado.

“Ponemos en tela de juicio la veracidad de esas palabras. Las evidencias demuestran su firmeza”, la de Juan Carlos, “con la integridad del territorio nacional”, ha expuesto Hachuel al término del Consejo de Gobierno celebrado hoy.

El contenido de este cable ha quedado recogido en una publicación sobre la que la Ciudad no piensa pedir rectificación alguna a su autor. No le quieren dar más importancia a algo en lo que no creen.