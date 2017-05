Los medicamentos no son la única forma de curar a un enfermo también puede ayudar unas palabras del galeno. Esta frase es recogida de la calle volviendo a la vieja forma de recabar datos interesantes donde nos damos cuenta que el saber popular no tiene límites. No sólo por lo rico que puede ser sino por la experiencia. Dice un dicho popular que: “Más sabe el diablo por viejo que por el mero hecho de ser el diablo”. Tengo varias declaraciones de personas que han ido al médico y nada más con decirles un par de palabras con humor o con cariño el enfermo se ha ido contento y se ha olvidado de sus males, teniendo que volver con una nueva cita para poder pedir lo que iban a pedir, que normalmente son recetas para poder paliar sus males. Es una de las terapias más ancestrales que existe. Durante un partido se ve, se refleja el espíritu del entrenador que ha sido metido segundo a segundo, en los entrenamientos, en el vestuario y en los minutos que se dedican a hablar en las instalaciones del club, viendo vídeos, para observar los sistemas de juego del oponente y dando consejos para contrarrestar al adversario. Los discursos de los líderes políticos, jefes de los militares antes de un conflicto, arengas, también son vitales para que salgan con un espíritu extra en las guerras. Sabido es que si una persona sale desmotivada no va a rendir lo mismo que uno que vaya al cien por cien. ¿Quién correría más un jugador que lo tiene todo, o uno que quiere presentar candidatura a un puesto?. La juventud al poder podríamos decir.



Un buen amigo que tiene facultades para sanar me dijo que: “Lo primero que tengo que ver de un paciente es si tiene ganas de curarse, luego tengo que observar si tiene fe en la persona que lo está tratando, en este caso en mi. Esto hace un porcentaje muy elevado para que esa persona pueda salir contenta y súper motivado del lugar donde está y ya hemos conseguido un gran paso para la curación definitiva. La fe mueve montañas y es una gran verdad. Es un buen inicio y luego como es lógico viene la experiencia del tratador que lo hace es dar unas energía positivas hacia el cuerpo que está tratando. Se hace un reconocimiento de las partes del cuerpo se busca el foco del mal y rápidamente entramos en tratarlo buscando que todo vuelva a la normalidad”. Por otra parte tengo una declaración de un paciente que: “Sabes que tengo todas las articulaciones fatales, los médicos lo único que me mandan son pastillas para relajarme y antiinflamatorios pero no me hacen nada, sin embargo cuando puedo pillar una persona que me da masajes salgo siempre relajado de allí yo creo que será la confianza y por eso me quedo quieto y serán también las manos expertas que me dan ganas incluso de dormir. Siempre me va diciendo donde me duele, creo que me está leyendo los pensamientos o que verá donde está el mal. Lo principal que me marcho a casa satisfecho y nuevo. Ojalá que pudiera tratarme todos los días pero es muy difícil, por un lado no coincido con el en el trabajo y luego este hombre fuera siempre está liado con cosas que debe de hacer”.



Nos damos cuenta que el sanador busca la confianza del que está tratando y a la vez intenta dar de si todos sus poderes para que al ser tratado quede sanado ya que su fama es lo que está en juego en cada curación. Tener una cartera es muy difícil hoy en día ya que ¿cómo se pueden publicitar estas personas?. El boca a boca es lo que está en marcha en esta clase de trabajos, que tendremos que ponerlo entre comillas ya que sabido es que el verdadero sanador no cobra nada por las curaciones ya que dicen que puede traerle mal fario y que solo la voluntad es lo que aceptan. Unas especies que normalmente son regalos de repostería o comidas. Por lo menos lo que me han dicho varias personas vinculadas a estos menesteres.