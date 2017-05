¿Cómo puede Balearia decir que el retraso sufrido el pasado lunes en la salida de Algeciras se debió a causas de fuerza mayor? ¿es que nos toman por tontos?



Los pasajeros que estábamos en la zona de embarque del puerto de Algeciras desde las 17’30 con billete de Balearia para las 19’00 no pudimos embarcar en el Ferry de las 18’00 porque éste ya iba lleno. Pacientemente, esperamos en nuestros vehículos la salida del ferry de las 19’00. Llegada esta hora, teníamos ante nuestros ojos el Avemar 2 en su atraque y con la pasarela para coches bajada, por lo que nuestra salida, aunque ya iba con algo de retraso, parecía inminente.



Para nuestra sorpresa y, sin recibir explicaciones de ningún tipo, vimos cómo la pasarela se elevaba y nuestro barco zarpaba sin nosotros, dejándonos tirados en el puerto, en una zona de embarque con los servicios cerrados, sin agua ni posibilidades de adquirirla y sin comprender qué estaba pasando, por lo que no nos atrevíamos a abandonar el coche para ir a los aseos o a la cafetería de la estación marítima.



Al fin, sobre las 20’30, logramos averiguar que estábamos a la espera de que llegase la tripulación del Jaume III, atracado en el mismo muelle y de que la Autoridad Portuaria autorizase el cambio de atraque de este buque que sería el que nos llevase a casa, puesto que el Avemar 2 había partido hacia Málaga para cubrir la línea con Melilla.



En resumidas cuentas: Hay un percance en Málaga sobre las 6 de la tarde, que deja a los pasajeros que van a Melilla sin el barco que debía zarpar a las 19’30 y, ¿la única solución que se les ocurre a los responsables de Balearia es trasladar el problema a los viajeros que van a Ceuta? ¿por qué no enviaron a Málaga el Jaume III?



No creo que estén justificadas ni la larga espera, ni las condiciones en las que estuvimos esperando, ni las condiciones en las que realizamos la travesía (sin aire acondicionado, ni ningún tipo de servicio al pasajero, en un barco totalmente abarrotado y, por supuesto, sin explicaciones ni disculpas por parte de la compañía).



¿Hasta cuando van a permitir nuestras autoridades que a los ceutíes se nos trate así? ¿es que no debe ser considerada como una OPE el regreso de un puente de tantos ciudadanos que, además estuvimos previamente aislados tantos días a causa de los temporales? ¿por qué no hay rotaciones especiales en estas ocasiones? ¿debemos aceptar que Balearia, adjudicataria del contrato de la línea de interés público del Estrecho, haya dado prioridad a otra línea en perjuicio de la del estrecho?



Volvimos el pasado lunes desde un pueblo de 300 habitantes de la provincia de Teruel. Pues bien, combinando el viaje para utilizar el ave Zaragoza-Málaga, en un total de 6 horas recorrimos los 930 Km que nos separaban de Málaga… todo iba bien hasta que llegamos a Algeciras, ya sólo nos quedaba cruzar el Estrecho. Lo increíble es que, desde que entramos en el Puerto, hasta que, al fin, entramos en casa sobre las 23’00 transcurrieron 5 horas y media para recorrer esos 19 Km… todo un récord de “eficiencia” y “fluidez” de la “Autopista del Estrecho”… Y dicen que “Teruel no existe”… pues entonces está claro que si Ceuta ha existido alguna vez, entre las navieras y los problemas en la frontera con Marruecos, la van a asfixiar hasta que deje de existir… Por mi parte, no pienso ver impasible cómo mi querida ciudad se hunde y creo que todos los ceutíes deberíamos espabilar y empezar a exigir el trato que nos corresponde, por ello animo a que hagamos valer nuestros derechos y no dejemos pasar nuestro malestar sin dejar constancia de ello presentando las reclamaciones oportunas cuando se dan casos como este.