El IES Puertas del Campo ha expresado su queja tras el atropello a una docente a la salida del centro, en el paso de peatones. No es la primera vez que ocurre. La falta de visibilidad en este punto lo ha convertido en una auténtica trampa, lo que llevó al IES a presentar una reclamación para contar con más presencia policial o un paso que tenga mayor visibilidad. Temen que accidentes de este tipo puedan ser incluso más graves.



La queja del instituto se puede incluir en el saco de despropósitos que en materia de seguridad vial se concentra en nuestra ciudad. Lo grave no es que existan, sino que no se actúe al respecto. Desconocimiento no hay porque se han hecho informes recogiendo los considerados puntos negros que existen en Ceuta. Informes que salen a la luz cuando se producen accidentes pero que, mientras tanto, se quedan ocultos en un cajón.



Hay auténticas zonas en las que los peatones se ven expuestos a peligros y los conductores se exponen a incurrir en un accidente por mucha precaución al volante que se tenga. Hay ratoneras viarias basadas en la mala programación del de turno y otras que se ven afectadas por la mala ubicación de jardineras, arbolitos, contenedores o vehículos estacionados incluso en dependencias oficiales (¿quién más tiene que salir asustado/a del parking de la plaza de los Reyes porque los coches aparcados quitan toda la visibilidad?, por ejemplo). Ni hablar de señales dispuestas para que entren en contradicción unas con otras o de zonas que parece que han sido diseñadas para la confusión y la temeridad viaria.



La reclamación del ‘Puertas del Campo’ es importante como también lo son las que se han publicado con anterioridad y han sido desatendidas, perdidas en el paso del tiempo y aburrimiento colectivo. En esta materia llevamos varios suspensos en cadena y no será porque no haya información al respecto, no se haya estudiado punto por punto las zonas en las que se debería actuar con mayor o menor urgencia. Temo que la queja de la dirección de este IES se quede solo en eso y mañana siga existiendo el miedo a que otro nuevo siniestro se produzca.