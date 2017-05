La situación que están atravesando los vecinos del Recinto Sur que se vieron sorprendidos el pasado sábado con el peligro sobre sus viviendas por el mal estado de la Estación de Telemetría que está situada por encima de sus respectivas casas no pueden estar pendiente de dos administraciones, donde más de uno está intentando lavarse las manos. Al final, los perjudicados son los habitantes de esas casas, a las que han recomendado que no habiten hoy por hoy sus viviendas, pero a los que no les dan una solución a corto o medio plazo. Partiendo de la base que es un Bien de Interés Cultural, lo cierto es que tanto la Ciudad Autónoma como la Comandancia General están obligados a ayudar a estos vecinos que son quienes menos culpa tienen en este conflicto, donde unos dicen que ellos no tienen responsabilidad y los de enfrente dicen lo mismo. Los propios afectados se preguntan las razones por las cuales no se toma una decisión provisional, aunque en un futuro se vaya a reformar la Estación de Telemetría, para que ellos vivan en sus casas de toda la vida que, en definitiva, es lo único que piden, que tampoco es mucho. No olvidemos que las administraciones están obligadas a responder a los ciudadanos porque en esta historia quienes menos culpa tienen son los habitantes de las casas.