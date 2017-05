Se quiere “reformular” el gasto destinado al actual panorama mediático

La Ciudad ha acordado suspender temporalmente la publicidad institucional en los medios de comunicación al objeto de que se pueda “reformular” el gasto destinado después de que el panorama mediático haya cambiado notablemente en cuanto al número de empresas del sector y el tipo de información que ahora se está reclamando por parte de los lectores. El portavoz del Ejecutivo, Jacob Hachuel, anunció ayer que de momento se publicarán anuncios estrictamente obligatorios o decretos.



“De momento queda suspendida hasta que en el seno del Consejo de Gobierno y con el asesoramiento preceptivo podamos llegar a una reformulación de lo que es el gasto por publicidad institucional”, expuso ante los medios, al término del Consejo de Gobierno. Esta decisión ya fue sopesada por el propio presidente de la Ciudad, Juan Vivas, el pasado viernes entre sus círculos más cercanos. Precisamente el día en el que se produjo el histórico enfrentamiento plenario entre Emilio Carreira y Nuria Miaja que derivó en unas declaraciones del primero en las que aludía a la extorsión, lo que le había llevado a dejar el control sobre el área de Comunicación. No obstante ayer Hachuel dijo lo contrario al recalcar que esa área sigue bajo competencia de Carreira.



“Hasta este momento, ni el presidente ni el Consejo de Gobierno tenemos noticia de que vaya a cambiar la competencia, porque sigue estando en manos del señor Carreira. Luego, en el ámbito de esa reestructuración prevista, no sabremos lo que va a pasar”, recalcó. El Gobierno, de momento, no prevé ir a los tribunales para denunciar esa extorsión que, según Emilio Carreira, estaba sufriendo. Es más, según el portavoz, esa extorsión la estarían sufriendo hasta todos los diputados de la Asamblea. Puede que finalmente el propio Carreira dé el paso y termine denunciando y aclarando con más detalles lo sufrido.



“Todo lo que pueda expresar hay que verlo en el ámbito político, no legal. El término extorsión hay que tenerlo como una expresión política. En el ámbito de nuestras competencias, hasta cada uno de los diputados, recibimos presiones de todo tipo. Es habitual, pero cuando el que ejerce esa presión supera determinada línea el que la recibe puede sentirse extorsionado. Yo también me he sentido así y estoy seguro que más miembros de la Asamblea también”.