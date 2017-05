El portavoz del Partido Popular en la Asamblea, Emilio Carreira, manifiesta que él no cree en la dignidad de los diputados, “sino en la dignidad de las personas”. Es la respuesta que ofrece al comunicado del PSOE que habla de que ha incumplido varios artículos del Reglamento de la Asamblea.



En otro orden de cosas entiende que la actitud de Miaja “fue calculada y premeditada, porque lo que dijo no tenia nada que ver con el asunto que estábamos abordando”. La volvió a calificar de “buena discípula de Carracao” para señalar que a continuación que “yo no vine hace 30 años a Ceuta ni para ser secretario general del PSOE, ni para solicitar una permuta, ni a ser diputado de la Asamblea, ni para cobrar de un lugar a donde no acudo a trabajar”.



Además alegó que en ningún momento había insultado a Nuria Miaja, sino que tras recibir una infamia le dijo “sinvergüenza, que para mí no es un insulto”.



De todas maneras aclaró que, a partir de ahora, el único sitio donde “estaré encantado de verme con ella será en los tribunales”.