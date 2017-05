Afectado por la enfermedad de Crohn, este joven ceutí afirma que los médicos del HUCE no le quieren operar

Salvador Sánchez Rivera es un ceutí que necesita desde hace ya más de año y medio una prótesis completa de cadera. Los médicos del HUCE no le operan en la ciudad porque padece la enfermedad de Crohn, que complica una intervención quirúrgica de estas características. Le derivaron a Cádiz, pero sigue en la lista de espera. Sufre fuertes dolores a causa de sus dolencias y no puede hacer vida normal. Ha consultado cómo hacer esta operación por la vía privada, pero no tiene recursos suficientes para costear la operación presupuestada en casi 14.000 euros.



En octubre de 2015 acudió a El Faro para reclamar ayuda y que los médicos del HUCE, al menos, le explicaran por qué no podían operarle aquí. Según explica el joven, tras mantener una reunión con el equipo médico “me derivaron a Cádiz, me pusieron en lista de espera y cuando faltaban cinco días para cumplirse el plazo que ponen, me llamaron y me pidieron un informe del digestivo que no podía entregar en sólo cinco días”. La consecuencia de ello es que perdió el turno y ahora vuelve a estar en lista de espera. “He estado preguntando presupuesto por privado, pero son las dos caderas las que tengo malas y salen 14.000 euros cada pierna, 13.970 euros para ser exactos. Me es imposible pagarlos, ni siquiera una de ellas”, afirma.



Los dolores son cada vez más fuertes y la medicación apenas hace ya efecto. “Así llevo desde hace por lo menos cinco años y encima fue culpa del médico digestivo que me administró demasiados corticoides y tengo to que aguantarme el estar así con un dolor insoportable, tomando muchas pastillas para el dolor diariamente, que tienen efectos secundarios. La verdad es que ya no sé a quién acudir”, lamenta Salvador.