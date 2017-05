Los que tenemos cierta edad recordamos aquel slogan del detergente “Colon” que durante mucho tiempo nos bombardeó desde la televisión dicho por el que fuera director de la compañía “Camp”, Manuel Luque, “Busque, Compare y si encuentra algo mejor, Cómprelo”, Consiguió multiplicar por tres las ventas de su producto.



Pués bien en Ceuta, alguna mente pensante, cree, por el contrario a Manuel Luque, que no hay que comparar, simplemente hay que “Apostar” por Ceuta y gastar nuestro dinero aquí. Al parecer los que somos de Ceuta debemos comprar aquí, aunque sea mas caro, aunque sea peor calidad, aunque el servicio sea una mierda, porque hay que apostar por Ceuta.



Esta mierda de slogan nos transmite la idea de que ser patriota de Ceuta implica gastar tu dinero en Ceuta, aunque el producto aquí sea peor que en otro lado, compra aquí aunque el servicio que te prestan sea una mierda, hay que comprar aquí aunque quien te vende algo te trate mal. En realidad el proteccionismo que se pretende con el slogan de marras lo único que conseguiría si funcionara sería que el producto fuera cada vez peor en Ceuta, cada vez más caro en Ceuta, los Ceutíes nos empobreceríamos para que Alguien en Ceuta se forrara y considerara al consumidor Ceutí como un imbécil al que toma el pelo cada vez que le de la gana.



Al tiempo transmite la idea de que el turista de compras que viene a Ceuta desde Marruecos, debe ser un antipatriota porque viene a Ceuta a gastar su dinero en lugar de no comparar y hacerlo en su tierra.



Mientras que Manuel Luque transmitía la seguridad que tenía en su producto, tanta seguridad, que te invitaba a que compararas, buscaras e incluso te incitaba a comprar otra marca si la encontrabas mejor, en Ceuta te invitan a no buscar, no comparar porque están seguros de no poder ofrecer el mejor producto, ni el mejor precio ni nada que sea mejor, lo único que te transmiten es que compres aquí por patriotismo. Pero en realidad, no hay nada, más antipatriota que no buscar la excelencia de nuestra tierra. Un patriota, peleará para ofrecer tanto a sus convecinos como a otros que vengan de fuera, el mejor producto, el mejor precio, en definitiva un patriota peleará por hacer las cosas bien.



No conozco exactamente de donde ha salido esta campaña publicitaria, ni quien la paga, pero “busquen, comparen y si encuentran algo mejor, comprenlo”.



¿Que tal si la ciudad autónoma trabaja para bajar o incluso hacer desaparecer el IPSI y así poder competir en precios?, ¿Qué tal si trabajamos para bajar los precios de los transportes y reducir costes?, ¿Qué tal si nuestros empresarios se ponen a trabajar para dar el mejor servicio posible?, ¿Qué tal si las cabezas pensantes en lugar de inventar campañas tóxicas como estas, se ponen a buscar posibilidades de negocio en nuestra ciudad que la vayan sacando poco a poco de esa dependencia del presupuesto nacional?.



Insisto “BUSQUE, COMPARE Y SI ENCUENTRA ALGO MEJOR CÓMPRELO”, Manuel Luque no se equivocaba.