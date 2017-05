Los precios son más baratos que los que existían en el año 2011 ya que se incluye el precio de las tasas y se quiere que la utilización sea para un gran segmento de la población

No ha sido nada fácil, pero dentro de nada se podrá cumplir el sueño que Antonio Barranco, como consejero delegado, tuvo con poner en marcha, junto con otros profesionales altamente cualificados, una empresa netamente ceutí que lograra el objetivo de que nuevamente nuestra ciudad contará con un enlace aéreo con la Península. Cada vez está más cerca y seguramente será durante este mes de mayo. Ha sido una carrera de fondo para ir cumpliendo con todas las obligaciones derivadas de la legislación, como nos reconoce en la entrevista, de crear una línea de transporte de pasajeros en helicóptero desde cero. Y después de haber conseguido este viernes los últimos permisos, hemos querido que nos cuente en esta entrevista todo lo que ha sucedido durante los últimos meses, su política de precios, las ayudas recibidas, los pasos que aún quedan por dar o los planes de futuro.



-¿Por qué se ha tardado casi un año desde que ustedes se presentan ante la sociedad ceutí con una nota de prensa y la concesión de los últimos permisos?



-Han de tenerse en cuenta diversas circunstancias. La primera, que partiendo de cero se ha creado una línea regular de transporte de pasajeros que es lo más exigente en el mundo aeronáutico. Además, en este tiempo hemos adquirido el helicóptero que, aún fabricado en Europa, necesitaba obtener el ARC e introducirlo en el entorno EASA que comprende los 27 países de la Unión Europea y Suiza. Hemos necesitado construir un hangar y para ello se necesitó primero el permiso de Puertos del Estado, luego de AENA, posteriormente la licencia de obras del Ayuntamiento, ejecutar la inversión y conseguir la licencia de utilización. Hemos debido cumplir con la aprobación obligatoria por parte de AESA de los cargos responsables de la compañía. Y, además, la creación del Manual de Operaciones que consta de más de 1.200 páginas. En eseManual de Operaciones, por poner ejemplos, se incluyen desde la descripción pormenorizada de todos los cursos de formación, a la gestión de la empresa, la seguridad operacional, la política de combustible, embarque y desembarque con los rotores en marcha. etc….Se ha dado la circunstancia de que a partir de octubre se ha producido una carga de trabajo en AESA, con la entrada en vigor de una reforma legal a nivel internacional, que ha provocado que todas las empresas aeronáuticas españolas hayan debido actualizar sus expedientes, unido a una falta de personal en la propia AESA.

-¿Cuánto han desembolsado ustedes hasta ahora?



-Hasta ahora hemos desembolsado más de ocho millones de euros. Por un lado, desembolsos de fondos propios por parte del accionista mayoritario de la compañía y por otro, el crédito para poder financiar el aparato, avalado, por supuesto, también por el accionista mayoritario.

-El hangar ha sido una aportación de ustedes directamente.



-Lo hemos construido sin ayuda ninguna, con fondos propios. Tenemos aprobado un expediente correspondiente a los fondos europeos que supondrá la concesión de un porcentaje de la inversión, que más o menos, llegará a un 30%. Hay que destacar que el hangar es una cesión parcial de uso que nos ha realizado AENA y que en el futuro se quedará en propiedad de esta agencia. Además, igualmente, entre AENA y Hélity se ha puesto en marcha los cuatro depósitos de almacenamiento y suministro de combustible Jet A1.

-¿Cuáles serán los precios que establecerán en sus tarifas?



-Son los que ya existían en 2011 pero con las tasas incluidas, con lo cual son más baratos, ya que entonces se pagaba el precio del billete pero ahí no estaban incluidas las tasas. Tendremos tarifas distinguiendo las horas punta, horas llana y horas valle. Ello significará que hará determinadas billetes en horas y días determinados donde por 35 euros se podrá volar a Algeciras, tasa incluida, sin realizar el descuento de residente. Con lo cual se puede decir que habrá vuelos donde resultará más barato viajar en helicóptero a Algeciras que en el barco. De manera principal nos referimos a vuelos de Algeciras a Ceuta el viernes a mediodía o Ceuta con Algeciras el domingo por la tarde. Y en los vuelos con Málaga, las horas valle permitirá realizar el desplazamiento por 120 euros.

-¿Por qué es imposible bajar más el precio de los billetes?



-Nosotros no vamos a establecer unos bonos para que quien más viaje en helicóptero le salga más barato. Hemos intentado bajar los precios para que sea más asequible a todo el mundo, pero no se pueden bajar más por dos motivos. El primero de ellos, porque el mantenimiento de un helicóptero su coste es cuatro veces superior por asiento al de un avión. El coste general del mantenimiento del aparato al año es casi idéntico al coste social de toda la empresa. En segundo lugar, nos encontramos con el problema de las tasas, que es un porcentaje alto del billete, ya que en nuestra caso no están bonificados como sucede en el transporte marítimo de pasajeros. El billete desde Málaga tiene de tasas más de diez euros y el precio es el mismo para el helicóptero que sale hacia Ceuta y tarda 22 minutos que el vuelo que sale para Miami y dura 8 horas. Además, la nave tiene una tasa de aterrizaje en Málaga de 150 euros por cada vez que toma tierra y a nosotros se nos debería cobrar por el peso del aparato, el número de pasajeros, etc…, alrededor de 40 euros, pero nos aplican el mínimo, los 150, porque es una tasa pensada para aviones. De ahí, que nosotros queramos demandar de las autoridades políticas que la línea regular de pasajeros tenga un tratamiento especial y que mantenga esas mismas bonificaciones con las que cuentan las navieras y en el caso de la tasa de aterrizaje en Málaga que la bonificación sea muy alta.

-Otro problema con el que cuentan también es el desembolso de los avales que deben presentar ante AENA.



-Es otra circunstancia que nos perjudica porque se piensa en clave de avión y no de una empresa de helicópteros. Estamos trabajando para adecuar esos avales a nuestra realidad. Tenemos que avalar el servicio de autoasistencia con 46.000 euros, tanto en Algeciras, como en Ceuta, al igual que en Málaga.



-Estamos hablando de un negocio que de por sí ya es muy caro.



-Le voy a dar dos ejemplos para que quienes nos lean entiendan cuales son los parámetros en los que nos estamos moviendo. Una pala del rotor del helicóptero, tengamos en cuenta que son cinco palas, cuesta 189.000 euros y un asiento de pasajero cuesta 24.500 euros.

-¿Han tenido suficientes apoyos políticos?



-Desde el primer momento, la Ciudad Autónoma entendió que se trataba de una buena medida para Ceuta porque se considera un servicio fundamental. Durante este año, el diputado, Juan Bravo, ha mantenido un contacto más directo con la empresa. Se ha reunido con los directivos responsables de AESA y con Hélity para ayudar en la puesta en marcha de la compañía. Incluso, ha estado en alguna reunión de trabajo que hemos celebrado en Madrid con los responsables de la agencia. Por otro lado, el delegado del Gobierno, Nicolás Fernández Cucurull, ha tenido varios reuniones y ha realizado llamadas telefónicas a la secretaria general de Transportes, Carmen Libreros, durante la época en que la carga de trabajo por parte de AESA era muy alta, para que se entendiera la necesidad de ayudar a agilizar los trámites, insistiendo en que Ceuta es la única ciudad extrapeninsular que no tenía conexión aérea con la Península. Y, luego, el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, de quien me consta que en una entrevista que tuvo con el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, también pidió que se dedicara tiempo y personal para la evaluación del expediente de Hélity.



-Tras los permisos que obtuvieron el viernes, ¿cuáles son ahora los siguientes pasos?



-Mañana miércoles presentaremos en Madrid, para la aprobación por parte de AESA, de la autoasistencia en las tres instalaciones, lo cual nos permitirá la contratación de oficinas y mostradores de facturación. Y, luego, entregar el manual para la inclusión en el Sistema de Control para Bonificaciones de Residentes. Además de ello, el director responsable de la compañía, Francisco Pérez-Piñero solicitará ya al aeropuerto de Málaga (como aeropuerto regulado) los slots para cubrir los horarios previstos.

-¿Cuáles son los planes de futuro para la compañía?



-Dado que la rentabilidad de la línea actual es escasa queremos solicitar en obligación de servicio público una línea para que una en helicóptero a Ceuta con Melilla. Para ello compraríamos un nuevo aparato idéntico al que tenemos que unirá las dos ciudades en 45 minutos. Además, con ese segundo aparato queremos igualmente explotar una línea entre el aeropuerto de Tánger y Algeciras. Ello hará que, debido a la economía de escala, la línea pueda ser más rentable. Por otro lado, deseamos trabajar en nuestro hangar como taller de mantenimiento y por ello queremos solicitar lo antes posible la licencia de Parte 145 que nos habilitaría para el mantenimiento en base, pudiendo dar asistencia a aeronaves de otras compañías o propietarios. Con la consideración de Parte 145 serían dos los talleres que existirían en España para atender a estos aparatos.