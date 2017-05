Si tuviera que describir a Podemos con una canción sería aquella con la que los payasos de la tele iniciaban el programa: “Había una vez un circo…”. El anuncio de una moción de censura, sin programa, sin candidato y sin los votos necesarios es de traca, toda una metáfora de lo que significa a la política las últimas aportaciones de la izquierda española con su deriva autolítica.



La política espectáculo o política vedette a la que se dedican estos vástagos de la black, la especulación inmobiliaria, la ley del embudo y las cocacolas con mariscadas económicas, no da para más astracanadas. No hay día que transcurra sin que uno de estos milimétricamente estudiados desaliñados meta la pata hasta el corvejón. Cuando no afirman una mentira por ignotos, lo hacen interesadamente por doble rasero; cuando no proponen algo propio de trasnochados fumaderos de opio, lo hacen de pueriles infantes dispuestos a solucionar el mundo con el ordeno y mando al que desearían someternos y se aplican inmisericordemente entre ellos.



Cuando el PP ya estaba ante las cuerdas, van los de Podemos y lo salvan. A esta opción política radical, movida más por la destrucción que por la construcción, por el odio que por el entendimiento, por la intolerancia que por el respeto; le ha podido más la ceguera de destruir al PSOE y arañar al PP, que edificar una verdadera alternativa de gobierno. Si algo le venía bien a Mariano Rajoy tras la presión a la que los titulares le venían sometiendo cada mañana con los innumerables casos de corrupción, es que estos saltimbanquis de la política hicieran una nueva tontería más que acaparara esos titulares. Y van y lo hacen. Mariano debe estar frotándose las manos incrédulo anta tanta candidez política. Al final va a llevar razón Don Tancredo permaneciendo impertérrito, dejando hacer a sus enemigos para verlos caer.



Lo que verdaderamente se esconde tras este espectáculo no es derrocar a Rajoy de su sillón, sino intentar finiquitar a un PSOE herido de muerte por Zapatero, y asaeteado por Pedro Sánchez, cuya única esperanza es la sultana andaluza acosada por ser la heredera ideológica del mayor caso de corrupción de la democracia, los EREs. Esperanza Aguirre sí, Susana Díaz, no.



Con lo que no contaban estos sectarios de Podemos es con la rápida respuesta del PSOE, dándoles nones con la celeridad de quienes ya han sido taimados en las mil y una trampas anteriores; y lo que es peor para estos fundamentalistas, tan sólo le han mostrado su apoyo condicional, los otros payasos del circo, los secesionistas catalanes a los que el tiempo les apremia antes de dar cuentas en los juzgados.



Podemos se ha lanzado a una piscina vacía creyéndose que eran águilas en cielo despejado, y van a despertar sabiendo que son pichones rodeados por gavilanes con hambre. El menguante apoyo popular que sostienen está lejos de finiquitarse, pero cerca de llegar al punto de no retorno, desde el que se cae al vacío del olvido. Parece que a Pablo se le está cayendo el bicornio napoleónico.