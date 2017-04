Solicita además mejores prestaciones y calidad en el empleo local

El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) se quiere sumar para que el Primero de Mayo no pierda nunca su carácter reivindicativo y siga siendo uno de los pilares de todos los y las trabajadoras. Lamenta que “hoy en día es necesario seguir defendiendo los derechos laborales” y se une a las exigencias de “todos los y las trabajadores, tengan o no un empleo, y salir a la calle para reivindicar un cambio no sólo en la política laboral del Gobierno del Partido Popular, sino sobre todo en la económica que en el caso del Desgobierno del Señor Vivas no existe”.



La primera de esas exigencias es un mayor empleo. “Es necesario que se pongan las herramientas necesarias para que las empresas puedan generarlo” dicen en un comunicado donde recuerdan que Vivas “ha demostrado su inexistente compromiso con la atracción de inversores con una empresa, a la que no ha dado ninguna posibilidad para instalarse perdiendo más de 1.200 empleos a medio y largo plazo”.



Piden además empleo de calidad y mejores salarios y que se mejore la protección frente a los despidos, algo a lo que culpabiliza al PP por haber recortado los derechos del trabajador. MDyC solicita además la ampliación de las prestaciones por desempleo, la igualdad salarial y el derecho a unas pensiones dignas.