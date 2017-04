No ha sido nada fácil todo el trámite administrativo que ha tenido la empresa Hélity para obtener los permisos necesarios que le permitirán en fechas próximas hacer realidad el objetivo de reiniciar los vuelos entre Ceuta y la Península. Estamos hablando de una empresa netamente ceutí que ha apostado claramente por ofrecer un servicio que, aunque no sea un transporte de masas, siempre se ha considerado necesario y esencial para diversificar las posibilidades de conexión con la Península y más ahora que nos encontramos en muchas ocasiones con el aislamiento total debido a que los temporales que se están produciendo incluso dejan al ‘Passió per Formentera’ amarrado en puerto. La inversión ha sido muy importante a lo largo de este último año, donde se encuentra no solamente el gasto de personal, sino también la compra del helicóptero y la construcción del hangar. Los directivos se armaron de paciencia y han cumplimentado con todas las indicaciones que recibieron desde el Ministerio de Fomento. Ya tienen todas las bendiciones legales y desde luego, quienes estarán pronto de enhorabuena serán los ceutíes que volverán a disponer después de varios años de las conexiones tanto con el helipuerto de Algeciras como con el aeropuerto de Málaga. Una apuesta que parecía difícil cuando se dieron los primeros pasos hace año y medio, pero que ha terminado felizmente.