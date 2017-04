La Sección VI de la Audiencia Provincial ha estimado el recurso interpuesto por un ceutí contra la sentencia dictada en noviembre del año pasado por el juzgado de instrucción número 3, por el que se le había condenado a un delito leve de coacciones al enviar mensajes vejatorios a una mujer. La Audiencia estima ese recurso de apelación y absuelve al citado de la sanción impuesta: 40 días a diez euros el día, además de prohibición de establecer con la llamada Paloma (nombre no real) contacto de comunicación alguno.



Los hechos a los que hace referencia la sentencia se produjeron entre mayo y junio de 2016, cuando el inicialmente condenado envió mensajes a esta mujer tras conseguir su número. Le decía “Eres Paloma?… La chica del culo increíble?… estás buenísima… o cómo me gustaría follarte”. El recurso presentado a la Audiencia señala que dos de esos mensajes pueden ser “reprochables moralmente pero en ningún caso obliga con violencia o intimidación a la denunciante a hacer algo que no quiera” y aludió a la falta de coherencia de la declaración de la afectada. La Audiencia entiende como hechos probados la remisión de unos mensajes con un contenido que “no puede ser considerado coactivo” sino más bien “vejatorio”, por lo que recuerda que tenían “perfecta incardinación” en esa falta, en este caso continuada. “Las molestias de este tipo de actos son obvias pero no puede forzarse una interpretación extensiva y por ello contraria al principio de legalidad. En dichos mensajes no se aprecia la conducta violenta, ni de carácter material o intimidatorio. Los mensajes contienen expresiones groseras y vejatorias que atentan contra la dignidad pero no tienen incardinación en el tipo penal pretendido”. Sí cabría pensarse “un mejor encaje en el delito de acoso u hostigamiento”, añade.