Esta mañana han partido 25 alumnos, dos profesoras y una intérprete de lengua de signos hacia Villanueva de los Infantes para participar en un programa de inmersión lingüística que este año tiene como novedad la inclusión en el mismo de una alumna con sordoceguera

Esta mañana un grupo formado por 25 alumnos de 2º de la ESO, dos profesoras y una intérprete de lengua de signos española partía hacia la localidad de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real) para disfrutar de un programa de inmersión lingüística muy especial, ya que es la primera vez que una alumna sordociega tiene la oportunidad de participar junto con sus compañeros en un programa del MECD de estas características.

Tal y como ha explicado el IES ‘Almina’ a través de una nota de prensa, el proyecto que presentó para su aprobación lleva por título ‘The world we have, the world we need’ y se basa en varias premisas fundamentales: la importancia de los idiomas, y en particular del inglés como vehículo de comunicación; el desarrollo de las competencias clave como modelo de enseñanza- aprendizaje; el cuidado del medioambiente; y, finalmente, la necesidad de incluir a todas las personas, sean cuales sean sus capacidades y características físicas e intelectuales, en nuestra vida diaria.

“Las exigencias y necesidades en la sociedad del siglo XXI han propiciado ajustes en el ámbito escolar, siendo necesaria una preparación del alumnado para vivir en un mundo progresivamente más internacional, multicultural y multilingüe, a la vez que tecnológicamente más avanzado en el que quepamos todos, incluyendo a las personas con otras capacidades. Además, nuestro país se encuentra comprometido como miembro de la Unión Europea en el fomento del conocimiento de otras lenguas comunitarias. Por su parte, el Consejo de Europa en el Marco de Referencia Común Europeo para el aprendizaje de lenguas extranjeras, establece directrices tanto para el aprendizaje de lenguas como para la valoración de la competencia en las diferentes lenguas de un hablante”, recoge el comunicado.

Teniendo en cuenta todos estos aspectos, los alumnos participantes en este proyecto van a trabajar en lengua inglesa y lengua internacional de signos los siguientes contenidos: Desarrollo sostenible; Deducir, reutilizar y reciclar; Energías renovables; y La aldea global y la diversidad cultural.

La lengua de signos

Como novedad, este programa de inmersión lingüística cuenta con la participación de una alumna con sordoceguera. “Las personas sordas y sordociegas a lo largo del tiempo, han incorporado de forma natural las lenguas de signos como respuesta creativa a la limitación sensorial de la sordera y sordoceguera. Las lenguas de signos cumplen fielmente con todas las características formales del lenguaje humano y dependen en su evolución y desarrollo de la comunidad de personas que la usan, las personas sordas, sordociegas y sus familiares y amigos”, explican desde el instituto.

Con la participación de una alumna sordociega en el programa de inmersión lingüística se pretende fomentar actitudes positivas de la comunidad educativa hacia las personas con sordoceguera, dirigidas al fortalecimiento de valores de inclusión (respeto, tolerancia, solidaridad, empatía y aceptación a las diferencias) que permita promover los procesos de inclusión educativa e inserción social de las personas con discapacidad y lograr su integración.

Entre los objetivos también está realizar actividades de inmersión en el sistema de signos internacional, adecuando la temática de la inmersión lingüística, en un entorno de comunicación real adaptado al nivel educativo de la alumna.

Los otros dos objetivos son promover el uso de la lengua de signos internacional entre la comunidad sordociega, debido al aumento de usuarios de este código en los últimos tiempos; y sensibilizar y fomentar el uso de la lengua de signos entre el alumnado del IES ‘Almina’, así como entre el alumnado de los diferentes centros que participan en este programa, consiguiendo así la completa inclusión de la alumna.

Desde el pasado curso escolar, el IES ‘Almina’ (centro de referencia para alumnado de Educación Secundaria con limitaciones sensoriales) se encuentra inmerso en el desarrollo de proyectos de inclusión de la comunidad sorda y de formación de su alumnado en LSE.