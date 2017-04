El 1 de mayo se celebra el Día Internacional del Trabajador en casi todos los países del mundo. Una jornada a la que el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) se quiere sumar para que el primero de mayo no pierda nunca su carácter reivindicativo y siga siendo uno de los pilares de todos los y las trabajadoras.

Para el MDyC los derechos laborales se han conseguido con la lucha diaria, la reivindicación constante y el diálogo social, que consigue el avance en los logros de los y las trabajadores,

Hoy en día es necesario seguir defendiendo los derechos laborales desde todos los ámbitos en que sea posible, por ello el MDyC se une a las exigencias de todos los y las trabajadores, tengan o no un empleo, y salir a la calle para reivindicar un cambio no sólo en la política laboral del Gobierno del Partido Popular, sino sobre todo en la económica que en el caso del Desgobierno del Sr. Vivas no existe.

La primera de esas exigencias es un mayor empleo, es necesario que se pongan las herramientas necesarias para que las empresas puedan generarlo y en nuestra ciudad el Desgobierno del Sr. Vivas ha demostrado su inexistente compromiso con la atracción de inversores con la empresa Bio Ammo, S.L., a la que no ha dado ninguna posibilidad para instalarse perdiendo más de 1.200 empleos a medio y largo plazo.

Una segunda exigencia es que el empleo que se cree sea de calidad, no compartimos que se normalice en nuestra sociedad esos empleos que no alcanzan ni la hora diaria de trabajo, ni los que se crean a tiempo parcial haciendo que un trabajo existente se convierta en dos o tres, mal pagados. Son necesarios empleos de calidad.

Por ello la tercera exigencia es la mejores salarios, el empleo debe permitir que el trabajador pueda mantenerse él y su familia, no que existen en España cinco millones de trabajadores pobres porque su salario no les permite llegar al nivel de subsistencia. Los salarios deben ser dignos para que el trabajador pueda tener derecho a planificar su futuro.

Una cuarta exigencia es la protección frente a los despidos, la reforma laboral del Gobierno del Partido Popular ha reducido los derechos de los trabajadores, conseguidos a través de la negociación colectiva, incluso existen voces que exigen el despido libre y gratuito, Sólo la derogación de la reforma laboral permitirá devolver a los trabajadores sus derechos.

Una quinta exigencia es la ampliación de las prestaciones por desempleo, mientras existan las altas cotas de desempleo en España y sobre todo en nuestra ciudad, donde los Planes de Empleo sólo permiten sobrevivir a aquellos que son tocados por la suerte del Desgobierno del Sr. Vivas, es necesario modificar el sistema de prestaciones que permita alcanzar a todas las personas en desempleo y sobre todo a los de mayor edad, que son expulsados del mercado de trabajo y les impide el acceso a una pensión digna.

La igualdad salarial entre hombres y mujeres debe ser una exigencia fundamental: a trabajo igual, salario igual. Una ley debe cerrar la brecha salarial existente que condena a la mujer a cobrar un 25% menos por ser eso, mujer.

Y una séptima reivindicación es el derecho a unas pensiones dignas, que desde el Pacto de Toledo y basada en el sistema público de pensiones permita acceder a una pensión de jubilación que permita a nuestros y nuestras jubiladas mantener su nivel de vida. La reforma de las pensiones del Gobierno del Partido Popular ha condenado a nuestros mayores a ser más pobres cada día.

El Día del Trabajo, lamentablemente, se ha convertido en un día festivo más, que ha perdido su carácter reivindicativo. En nuestra ciudad, las instituciones sindicales organizan de manera conjunta una manifestación reivindicativa, que no deja de ser testimonial y simbólica dada la escasa participación de los y las trabajadoras de nuestra ciudad.

Para el MDyC no es posible lograr un desarrollo económico y social sostenible sin avances nítidos en materia de empleo, de retribuciones justas y suficientes, de condiciones de trabajo dignas, y de justicia social en definitiva para el bienestar y progreso del conjunto de la ciudadanía ceutí.