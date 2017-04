El presidente defiende que Ceuta es un Ayuntamiento y una autonomía y Aróstegui afirma que los tribunales son muy claros

Posiciones totalmente enfrentadas. Mientras que el Gobierno, a través del presidente Vivas mantiene que los nombramientos de los dos consejeros no electos no son ilegales y que nuestra ciudad está incardinada en el Estado de las autonomías. Por otro lado, el diputado de Caballas, Juan Luis Aróstegui, defendió que la sentencia sobre Adelaida Álvarez del TSJA era muy clara y que se deja netamente manifestado que Ceuta es un Ayuntamiento, aunque tenga una identidad particular.



El presidente de la Ciudad habló sobre que había consultado tanto con la secretaria general del Ayuntamiento y con el asesor jurídico del mismo, aparte de los técnicos de la Ciudad Autónoma de Melilla y que todos ellos han coincidido que no se está cometiendo ninguna ilegalidad con el nombramiento de los dos consejeros no electos y que la sentencia del TSJA se refiere únicamente a un hecho singular que anula únicamente el nombramiento de la entonces viceconsejera de Empleo. Además, aludió a que hay sentencias tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Supremo que hablan de la capacidad de autoorganización de la Ciudad Autónoma de Ceuta y que sin dejar de ser Ayuntamiento tiene características que la asemejan a las comunidades autónomas a partir de tres ámbitos: no hay ningún Ayuntamiento con estatuto de autonomía, no hay ningún Ayuntamiento con competencias autonómicas, no hay ningún Ayuntamiento con capacidad para autoorganizarse. Además, mantiene Vivas que los servicios jurídicos defienden que Ceuta está también perfectamente integrada en el sistema autonómico. Y como último argumento habló de los dos dictámenes del Consejo de Estado.



Por su lado, Aróstegui en su primera intervención aludió que los nombramientos de los dos consejeros son ilegales y que esa opinión ya se la transmitieron al presidente cuando se produjeron los mismos. Y en relación con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía “deja meridianamente claro que defiende el tribunal que Ceuta es un Ayuntamiento”. Además, reconoció que sobre el particular existía un debate político, aunque sí quiso dejar claro que su intención era hablar sobre el aspecto judicial.



Criticó que por parte del presidente de la Ciudad “lo que se está haciendo es comprar tiempo. Quiere seguir presentando recursos para que cuando haya sentencia ya no estén ustedes”.

Aróstegui volvió a llamar “traidor” al Partido Popular

Pero no solamente en el apartado judicial se movió la pelea dialéctica entre Vivas y Aróstegui, sino que el diputado de Caballas introdujo igualmente la cuestión política. Por ello volvió a señalar que el Partido Popular traicionó al pueblo de Ceuta cuando en el año 1996, al llegar al Gobierno, no invocó la Disposición Transitoria Quinta de la Constitución como había prometido para que Ceuta se convirtiera en comunidad autónoma. “Ceuta puede ser comunidad autónoma porque lo dice la Constitución y veintiocho pronunciamientos de esta Asamblea en favor de ello”. Además fue duro al indicar que “lo que ustedes hacen aquí es dar cobertura política a la traición que se cuece en Madrid. Son voceros de esa traición”.



Vivas volvió a señalar, al igual que hace unas semanas, que no existe ninguna traición por parte del Partido Popular, “y lo que no vamos es a renunciar al fuero que tenemos en este momento y que se llama estatuto de autonomía”. Además, le comentó a Aróstegui que las grandes movilizaciones de los ceutíes en los año 90 no fueron porque existieran ansias autonomistas, sino porque había una diferencia con el resto de nuestro país que se convirtieron en autonomías.