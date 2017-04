La primavera ya está aquí y estos días de sol nos han recordado que el verano llegará pronto y tenemos que comenzar con la operación bikini.

Durante el invierno es habitual coger algún kilo de más gracias a las comidas de cuchara típicas de los meses de frío y a las comilonas de Navidad y demás celebraciones. Pero no debemos lanzarnos de cabeza a hacer dietas sin ningún tipo de fundamento, qué lograrán que bajemos de peso rápidamente pero a la que nos saltemos la dieta, esos kilos volverán ¡multiplicados!.

Lo conveniente para bajar de peso y mantenerlo, es aplicar una serie de cambios a nuestra alimentación para que esta sea variada y equilibrada, y no olvidar que debe ir acompañada de ejercicio físico.

Esto no significa que vayamos a pasar hambre o que no podamos comer ciertos alimentos, se trata de comer con moderación.

En una dieta saludable no hay alimentos prohibidos, podemos y debemos comer de todos los grupos pero siguiendo un equilibrio. Hay que disminuir el consumo de azúcar y evitar el exceso de hidratos y grasas saturadas.

Otro punto clave de una dieta saludable es hacer cinco comidas al día (desayuno, tentempié, almuerzo, merienda y cena). Esto nos permite llegar con menos hambre a la siguiente comida y evita que nuestro cuerpo active los mecanismos de reserva que hacen que el organismo almacene grasa.

También debemos recordar tomar suficiente agua para mantenernos bien hidratados. Además el agua purifica y desintoxica el organismo.

Si no eres una persona deportista no te preocupes, para bajar de peso no es necesario hacer una actividad muy aeróbica o de mucho esfuerzo. Salir a caminar a paso ligero o hacer ejercicios de yoga para adelgazar como estos que te recomienda la profesora Claudia Arias puede ser suficiente.

El yoga tiene muchísimos beneficios para nuestro cuerpo, tanto a nivel físico como emocional.



Y es que, aparte de hacernos sentir bien anímicamente, ayuda en la reducción de la grasa y regula la actividad intestinal. Además, con la práctica de posturas para adelgazar, tonificarás los músculos de tu cuerpo, ganarás flexibilidad y te sentirás en con buena salud física y emocional.

Otra cosa que nos trae de cabeza a las mujeres de caras al verano es la odiosa piel de naranja. Si tienes intención de eliminar esa celulitis tan antiestética debes saber que para lograrlo hace falta la combinación de dos factores. Estos son, como ya he comentado, una alimentación sana y equilibrada y no llevar una vida sedentaria, es decir, debemos hacer ejercicio. Para complementarlo, os recomiendo estas cremas anticelulíticas eficaces que nos ayudarán a combatirla.

Recuerda que una dieta para adelgazar solamente es efectiva si se combina con una buena alimentación y ejercicio. Tu alimentación debe incluir una gran cantidad de frutas y verduras para proveer al cuerpo de las vitaminas y proteínas necesarias. Debes evitar la comida con altos niveles de grasas y las bebidas azucaradas y con gas. Sin olvidar la práctica regular de ejercicio al menos veinte minutos, tres veces a la semana. Si puedes hacerlo a diario ¡mucho mejor!