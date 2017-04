Hace unos días la Presidenta de la Junta de Andalucía realizó unas declaraciones a la prensa en las que dejaba caer la idea de que el Impuesto de Sucesiones iba contra los ricos. Sin embargo, desde entonces, se han sucedido todo tipo de manifestaciones contra este impuesto incluso en Andalucía. Acentuándose el malestar de la gente, tras comprobar, las grandísimas diferencias entre las distintas autonomías sobre este tema.



¿Porqué molesta a la mayoría de la gente, incluidos votantes de izquierdas, un impuesto de sucesiones alto, sí como dice la Presidenta, va contra los ricos?. Probablemente porque ya eso no es verdad.



Andalucía es junto con Extremadura, probablemente, una de las autonomías más pobres de España. Pero Andalucía en los últimos 30 años se ha dedicado, para mantener la mayoría de izquierdas a repartir dinero público entre la gente, sobretodo, en pueblos con un granero importante de votos de izquierdas. Dinero que no se ha repartido en función de la productividad de los que lo recibían sino que se han utilizado para repartir criterios, más bien, políticos. Objetivo conseguido, llevan un montón de años en el poder.



Ahora, tras la crisis, empiezan a surgir problemas de financiación pública y los partidos de izquierda vuelven a aplicar la medida que les caracteriza, subir impuestos, empezando por el de Sucesiones, porque en su subconsciente está que es un impuesto a los ricos. Y va la gente, su gente, y se revela. ¿Porqué?. Muy sencillo, con el dinero público que fueron regando los pueblos de mayoría izquierdista, la gente pudo, sin una gran productividad de su trabajo, obtener financiación para adquirir algún patrimonio. Propiedades, tan mal vistas, por la izquierda. Mal vistas siempre que sean las propiedades de otros, claro.



Esos que durante los ´90 y primeros 2000 están ahora jubilándose y, naturalmente, piensan en sus descendientes, jóvenes, recientemente incorporados al mercado de trabajo o aún en paro y viviendo con sus padres, a los que preocupa que ese patrimonio normalmente pequeño pero suficiente para ayudar en una pequeña economía quede en nada gracias al impuesto de Sucesiones con un tipo alto.



Estos, hasta ahora, votantes de izquierda, son los que salen en manifestación para protestar por ese impuesto que no les permite mantener ese pequeño patrimonio que sus padres amasaron gracias a las subvenciones, que no a su trabajo, y también hace pupa a aquellos que no siendo votantes de izquierdas o sí, consiguieron esos ahorros con los que pudieron hacer ese pequeño acopio de propiedades y ahora no pueden mantener, teniendo que malvender o renunciar a ello.



Todo ello está haciendo que la Presidenta tenga cada vez, una mayor oposición entre los que han sido sus votantes y es lo que parece, junto con los problemas en la sanidad que hará que la izquierda por primera vez en Andalucía pierda unas elecciones, salvo cambios de rumbo y adopción por parte de la izquierda de políticas más liberales de las que tanto aborrecen, pero que más tarde o más temprano todos acaban por adoptar. Pero claro, para votar un mal imitador mejor votar al original. Si el PSOE ya no se va a distinguir en nada de los partidos de derecha, mejor votar a la derecha. Incluso, a la derecha extrema que además de bajar los impuestos, “nos protege de la inmigración que nos quita los puestos de trabajo”. Y así la política Europea, poco a poco, se va deteriorando por culpa de malas políticas aplicadas durante el pasado.



Los partidos populistas de derechas van consiguiendo cada vez más votantes y parece inevitable que acaben alcanzando gobiernos en Europa. Esto conllevará políticas proteccionistas de las industrias locales, que como cualquiera sabe o intuye, implicarán encarecimiento de los productos y a la larga empobrecimiento de la población, cabreo, endurecimiento y recorte de las libertades. Para acabar con totalitarismos primero de derechas, después de izquierdas y finalmente Rusia se hará con toda Europa, gobierno de las mafias etc. Etc.



Y todo por no haber sido honrados, por utilizar políticas populistas, por buscar sólo el voto, por no pensar en los demás, por no fomentar el juego limpio, por aceptar lo inaceptable etc. Etc.