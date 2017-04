Emilio Carreira ha calificado de “atentado contra la dignidad” el incidente protagonizado en el pleno esta mañana con la diputada socialista Nuria Miaja cuando ésta la recriminó que no vivía en Ceuta . “Se ha cometido un atentado contra la dignidad de varias personas cuando una diputada de esta asamblea ha mentido. Yo me llamo Emilio Carreira y hay una persona que se llama Sonia Villalta con la que comparto hijos que vive en Málaga pero yo no. De vez en cuando voy a Málaga a visitar a mi familia. No puedo calificar la intención, ni lo que se le ha podido pasar por la mente a esta diputada para soltar esta ignonimia. Sonia Villalta Núñez tiene todo el derecho del mundo a enfocar su vida como quiera, donde quiera y hasta cuando quiera, pero Emilio Carreira va a seguir viviendo en Ceuta esté en política o no porque aquí tengo mi vida y mi trabajo. Si esto que es sencillo de entender lo pudiera entender la señora Miaja, lo aceptara porque es la verdad, y pidiera disculpas, yo retiraría el calificativo de sinvergüenza, pero lo mantengo porque creo que ella esto lo sabe”, ha expuesto en declaraciones a los medios.

Carreira ha ido a más al decir que ha tenido que dejar las competencias de Comunicación por sentirse extorsionado y sin dar su nombre, se ha referido a Manuel González Bolorino en alusión a que en una pasada sesión plenaria Bolorino, que estaba entre el público, le indicó por lo bajini pero escuchándose perfectamente que Carreira vivía en Málaga.

Miaja “se ha subido al carro de los extorsionadores. Yo por hacer frente a personas que se dedican a la extorsión, de creerse que el dinero público es de su propiedad y que este Ayuntamiento tiene la obligación de seguir pagando por nada, por no querer seguir aguantando esa extorsión que supone calumnias permanentes e injurias y un desgaste a nivel personal que no puedo soportar más, he dejado las responsabilidades en el área de Comunicación. Lo que no me imaginaba es que lo que pudo salir de la boca de una persona el otro día, de una persona que se cree que es un editor de comunicación, que luego según se ha sabido por un sumario ya no lo es porque se lo ha comprado otro, que ahora es el que manda y lo ha comprado para que un tercero no se quede con el monopolio, saben ustedes quien es… esa persona el otro día dijo que yo vivía en Málaga. Esa extorsión la llevo sufriendo por parte de auténticos sinvergüenzas que se creen que el dinero público se reparte a capricho y la llevo sufriendo mucho tiempo. Lo que no me imaginaba es que esa discípula de Carracao iba a ser capaz de soltar esta ignonimia porque es falso. Ha confundido la libertad de una mujer que dice defender con la mía. La libertad de Sonia Villalta la ha confundido conmigo, es una pantomima. Voy a mantenerme firme, sé que es difícil luchar contra la infamia, lo fácil es creerse lo que dicen los difamadores”, ha expuesto.

Carreira se refiere a que en el caso Emvicesa, en el sumario, aparece una conversación entre Antonio López y Karim Bulaix en la que éste dice que ha comprado la televisión de Bolorino, que ahora manda él y que lo ha hecho para evitar el monopolio de EL FARO.

Carreira ha matizado que “no voy a acudir a los tribunales porque no es constitutivo de delito, estoy continuamente oyendo rumores, pero en mi cara no me las van a decir, no puedo evitar los comentarios por la espalda. Puedo evitar que hablen delante de mí porque no tienen derecho, porque faltan a la verdad apuntando hacia mi lo que hace otra personas. Apelo a la conciencia si es que le queda algo, que se agarre a la verdad y no se suba al carro de los extorsionadores que le intentarán extorsionar a ella”.