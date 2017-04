El drama vuelve otra vez al espacio fronterizo. Esta mañana, a primera hora, se ha producido una avalancha en el lado marroquí que ha dejado a varias personas heridas. Una de ellas, una mujer porteadora, en estado crítico ha sido trasladada en ambulancia al Hospital más cercano, en el que ha fallecido. Compatriotas que han accedido ya a Ceuta informaron a El Faro de que había muerto, y ha sido ya confirmado. Oficialmente a España no se le ha trasladado dato alguno.

La fallecida tenía 54 años y era natural de Castillejos. Tenía seis hijos, y se ganaba la vida transportando mercancía desde Ceuta hasta Marruecos, dijo por su parte el presidente del Observatorio del Norte de Derechos Humanos, Mohamed Benaísa.

Además, cuatro mujeres heridas fueron atendidas en Marruecos y otras cuatro han conseguido cruzar a Ceuta en donde han sido atendidas con magulladuras por ambulancias del 061. Otras lograban pasar habiendo perdido zapatos o sus pertenencias, como pudo comprobar este medio.

Benaísa añadió que el suceso ha causado una gran indignación entre las numerosas personas que viven del pequeño contrabando -acarrean enormes bultos a sus espaldas- entre Ceuta y Marruecos, y esta misma mañana han celebrado una marcha espontánea para protestar por lo sucedido y pedir mayor seguridad.

Medidas de control

Y en el Tarajal, en la frontera, se han adoptado las primeras medidas de control anunciadas por la Delegación del Gobierno el pasado viernes: no puede entrar un solo vehículo conducido por quien no sea su titular ni tampoco los que no dispongan de carta verde o no estén en condiciones. Esto ha provocado una mayor ralentización en las entradas, ya que los vehículos cruzaban a cuentagotas.

A las naves han entrado unas 600 personas. Las mismas que una vez con mercancía no quieren salir porque temen que se les requise el bulto por parte de las autoridades marroquíes. Esta situación ha llevado a que España cierre el paso ‘Tarajal II’ porque no quiere que sigan entrando personas que luego se niegan a salir, provocando así aglomeraciones que serían incontrolables.

(Datos actualizados a las 13:35 horas)