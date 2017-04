El uno de mayo, todos a la calle. “Aquí no caben dudas e indiferencia. Si aceptamos el discurso del Gobierno de que la crisis ha terminado y estamos en el camino correcto estamos perdidos. La crisis no está superada”, apuntó el líder de Comisiones Obreras Juan Luis Aróstegui, acompañado de su homónimo en la UGT Juan Carlos Pérez y de los compañeros de todos los sindicatos. Han pedido evitar las interpretaciones malintencionadas del Gobierno y solicitan acudir con contundencia y claridad a la manifestación del próximo lunes denunciando un modelo laboral “que se asemeja a la esclavitud del siglo XXI”.

En Ceuta han lamentado que el Gobierno haya abandonado cualquier intento de reactivación económica y que crea que al no haber solución no haga nada. “Hay que presionar al Gobierno de la Ciudad para que se tome en serio el grave problema económico de la ciudad”, apuntó Aróstegui basado en datos como el de los 14.000 parados, el empleo clandestino donde Ceuta “es el paraíso de la corrupción laboral en el que los empresarios campan a sus anchas contratando a quien le parece cuando le parece sin derechos y sin aplicar los convenios”. Piden políticas agresivas en la inspección de trabajo y la aplicación del plus de residencia a todos los trabajadores sin excepción.

Así que con un panorama tan crudo, los sindicatos han pedido a todos los ceutíes salir a la calle y luchar contra una política a la que hay que hacer frente. “No podemos decir a los jóvenes que sigan esperando algo que no va a llegar nunca”. La cita es el próximo 1 de mayo a las 12:00 en la Plaza de África.