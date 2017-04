Los comerciantes reconocen la labor realizada por la Autoridad Portuaria

El trabajo de la Autoridad Portuaria para que los cruceros hagan escala en Ceuta es un esfuerzo que ha merecido el reconocimiento de la práctica totalidad de la ciudad. Y los comerciantes también elogian esta labor, entre otros motivos porque Ceuta ha conseguido hacerse un hueco en este mercado frente a puertos de primera línea que cuentan con la ventaja de los atractivos turísticos que ofrecen las poblaciones donde están ubicados. Estas circunstancias hace que nuestra ciudad esté muy limitada a la hora de tratar de fijar condiciones para la llegada de cruceros a Ceuta, reconoce Ernesto Valero, presidente del Centro Comercial Abierto. Éste es uno de los motivos, señala, que explica que las fechas en las que a veces que se produce la entrada a puerto de estas embarcaciones no sean las más propicias para potenciar la actividad económica local y, en concreto, en el sector del comercio.



No obstante, Valero indica que ésa no es la única dificultad. En su opinión, para que estos visitantes tuvieran un impacto reseñable en el comercio sería necesario que las llegadas de cruceros se produjeran con mayor frecuencia y que el número de turistas que desembarcan fuera mayor. De este modo, desde un punto de vista de la rentabilidad, sería posible la adaptación de los negocios a estos turistas o incluso podrían surgir establecimientos orientados especialmente a los cruceristas. Sin embargo, “el número de cruceros que hay, entre 12 y 16 al año, dependiendo del acuerdo al que se llegue, no permiten esa adaptación”, explica Valero. Y no cree que la solución sea que Ceuta se fije en destinos como Barcelona o Málaga, donde estos visitantes tienen un importante impacto en la economía local. En esas ciudades, en su opinión, es posible plantear distintas estrategias comerciales porque las circunstancias son muy distintas a las de Ceuta. “En algunos puertos hay dos y tres cruceros todos los días”, asegura Valero.



Además, por si fuera poco, parte de los turistas que desembarcan en Ceuta sólo ponen el pie en nuestra ciudad para subirse al autobús y dirigirse al país vecino. “Que se bajen 450 personas, que 200 se vayan para Marruecos y otras 250 se queden aquí no es gente como para plantearse abrir un establecimiento en un día festivo”, afirma Valero.



La situación sería muy distinta si esa llegada de cruceristas estuviera complementada con visitantes de la península y ciudadanos de Marruecos que vinieran a disfrutar del día festivo a Ceuta. “Pero de la península, con el coste del barco, no viene nadie. Es inviable que pueda venir una familia a pasar un par de días. De Marruecos, con la frontera como está, se aburren también y viene muchísima menos gente de la que debiera. El número de personas que visita Ceuta es muy reducido”, concluye Valero.



Además, el presidente del Centro Comercial Abierto ve necesario que nuestra ciudad haga un esfuerzo para aprender “a vender todo lo que tenemos aquí” porque Ceuta tiene suficientes atractivos para hacer innecesario que los cruceristas se desplacen a Marruecos.