Hay dos problemas esenciales: el desbordamiento de las plazas y la saturación en la gestión por parte de los directores

La Consejería de Educación y Cultura viene trabajando, junto con la Consejería de Asuntos Sociales y la Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Cultura en una reforma en profundidad de todo el programa relacionado con los comedores escolares.



En palabras del nuevo responsable de este área, Javier Celaya, hay dos problemas que están produciendo cierta desazón en el funcionamiento del sistema empleado hasta este momento: por un lado, el desbordamiento que tienen los distintos comedores de los centros que disponen de los mismos y por otro, el peso de la gestión de este programa que recae sobre los directores y equipos directivos de los colegios.



Por supuesto, tanto para una como para otra cuestión, reconoce el mismo Celaya, hoy por hoy, no tienen las soluciones definitivas, sino que se han marcado el objetivo de lograr fórmulas que permiten la mejora de la situación. Desde luego, se viene trabajando mano a mano con todas las partes implicadas para que haya al menos un desahogo.



Por un lado, en el caso la sobresaturación de los comedores escolares está claro que hay centros que tienen que doblar como mínimo los turnos para poder atender la totalidad de los alumnos a los que deben atender. Ahora mismo, son más de 1.200 el número de jóvenes que realizan el almuerzo, de los cuales algo más de 900 están becados por el Ministerio de Educación y el resto, hasta más de 300, están bajo el coste de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

El compromiso que siempre ha marcado el presidente Vivas es que ningún niño de Ceuta se quedaría sin almorzar en los comedores si no está becado. Por ello, desde hace años, cuando por fin, una vez iniciado el curso, se conocen los becados, el resto pasan a depender del departamento autonómico. Desde el punto de vista de Celaya la única solución es la racionalización, pero se debe encontrar entre todos el camino.



Y luego, se encuentra esa carga de trabajo que tienen los directores y los equipos directivos. Por supuesto, se reconoce desde la Consejería de Educación y Cultura que nunca han existido quejas y que llevan a la perfección el funcionamiento de los comedores escolares, incluso doblando o buscando hasta un tercer turno. Pero entiende que se debe encontrar una fórmula que haga que la gestión sea llevada por otras personas ajenas al centro educativo, o al menos, que se les pueda ayudar en esa carga. Y en ese camino se encuentran.

El comedor del nuevo ‘José Acosta’ aún no se sabe cuando entrará en funcionamiento

Desde comienzo de curso se comenzó a funcionar en el nuevo centro ubicado en la antigua Facultad de Humanidades y ha sido ocupado por los alumnos del ‘José Acosta’ que estaba justo al lado. Estas nuevas instalaciones cuentan con el comedor escolar que, seguramente, es el de mayores dimensiones de nuestra ciudad. Todavía se desconoce cuando entraría en funcionamiento ya que todavía no tiene la equipación necesaria para que se establezca una fecha definitiva.

La preocupación por alumnos de centros sin comedor

Uno de los asuntos que preocupa y mucho al consejero de Educación y Cultura, Javier Celaya, es el caso de los centros que no disponen de comedor escolar. Pero sobre todo por los alumnos de los mismos. Y es que le ronda en la cabeza que muchos de esos niños que están en colegios públicos que no disponen de este servicio, lo mismo están tanto o más necesitados que otros que si están teniendo la posibilidad de almorzar en su respectivo colegio. Entiende que es un tema que, hoy por hoy, no tiene una solución. En algunas ocasiones se han barajando soluciones como el establecimiento de autocares que pudieran trasladar a los jóvenes hasta esos centros, pero se entiende que es muy complicado. De ahí, que lo que se pone en práctica por parte de la Ciudad Autónoma, a través de la Consejería de Asuntos Sociales es el tema de las ayudas a las familias en riesgo de exclusión a través de los distintos programas de convenios que tienen con entidades privadas, colaboradoras de la Ciudad, para la prestación de estas ayudas de alimentos básicos. De todas maneras, es un tema que le sigue preocupando en demasía y no descarta que en algún momento se pueda encontrar la solución adecuada, aunque no lo ve nada fácil.