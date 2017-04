Más de dos días de aislamiento afectaron a los sectores alimentacios o a la Cofradía de Pescadores. El temporal amainó ayer y el ‘Passió’ efectuó su primera rotación

El temporal ha dejado incomunicada la ciudad. Más de dos días sin barco. Es uno de los más duros que se recuerdan y que ya comienza a ser asiduo. Se aprecia en las imágenes de tremendas olas y de conexiones marítimas canceladas desde la madrugada del miércoles. Árboles caídos, derrumbamientos de muros (como el del 54), pequeñas incidencias en material urbano o cientos de personas atrapadas a uno y otro lado del puerto, una situación que comienza a ser caótica y que también tiene otra cara, la del sector alimenticio.



Aunque no atraviesan una situación tan catastrófica como otros sectores, el aislamiento hizo estragos en algunas superficies. Más de dos días sin recibir productos y contando con un fin de semana que vació las estanterías de varios supermercados que dependen de los productos llegados de la península. Aunque el sector no se alarma y consideran que no va a “afectar gravemente”, son algunos los usuarios que transmiten su malestar por la dificultad de encontrar ciertos productos, los de primera necesidad o los perecederos. “La falta de existencias se está apreciando sobre todo en los productos con una fecha de caducidad breve, los que hay que reponer casi a diario o productos de primera necesidad como la leche, que son de los más demandados. En cuanto al resto de mercancía no se ha visto afectada hasta el momento”, explicaba un comerciante a FAROTV.



Comentan entre ellos que las alarmas comenzarían a saltar si sta situación se extiende durante una semana. “Entonces la situación sería más preocupante. La mayoría de la mercancía que recibimos depende de los camiones que llegan desde la península, ahora mismo tenemos productos acopiados pero sí me consta que los almacenes que suministran comienzan a apreciar la carestía”, explicaba el dueño de otro comercio.



Por su parte el Mercado Central se mantiene ajeno a esta crisis. “Nosotros aquí tampoco tenemos normalmente mucho movimiento, así que estos días no hemos notado ninguna anomalía”, explicaba un tendero. No coincidían los puestos de fruta y verdura, cuya mercancía ha permanecido varios días en vilo y están viendo mermadas las existencias, lo que ha supuesto una subida de los precios y el descontento por parte de los usuarios. “Sí que he notado que se ha producido un aumento en los precios en relación a la pasada semana”, decía una usuaria. Pero la subida de los precios en algunos productos no produjo un parón en las compras, más bien todo lo contario, ayer el mercado rebosaba de compradores que decían llenar las neveras para no tener que sufrir carencia de productos más adelante. “Todavía no sabemos cuánto tiempo vamos a permanecer así, por lo que prefiero asegurarme y comprar para que no falte más adelante”, señalaba otro usuario.



En cuanto a los puestos de pescado salen airosos de la problemática que viven algunos de sus vecinos. Viven con total tranquilidad y normalidad. Puestos a rebosar de productos frescos recién llegados de Marruecos. Y es que según estos comerciantes, si algo no falta nunca en Ceuta es pescado. “Al traer el pescado de Marruecos jugamos con la baza de que allí tienen dos costas, la Mediterránea y la Atlántica, por lo que cuando el temporal sacude una de ellas, la paz y el buen tiempo reina en la otra, así que se puede faenar en ella”, declaraba un tendero.



Pero si hay un sector que se está viendo duramente afectado estos últimos días es el pesquero, que ha visto recrudecido aún más el bolsillo de quienes viven de la pesca. En la Cofradía de Pescadores, la flota permanecía amarrada. A la propia crisis que viven los pescadores ceutíes, ahora, en pleno temporal, deben añadir que no pueden salir de pesca por seguridad. Francisco Sánchez, segundo patrón de la Cofradía, explicaba a FAROTV las pérdidas que arrastra el sector, derivadas de la falta de pescado pero, también, de temporales como el que ahora se vive, que obliga a mantenerse amarrado. Días que los pescadores aprovechan para arreglar las artes. Reparan barcos, cosen redes y con la vista puesta en la mar esperanzados de que el temporal al fin amaine. Calculan que será en cuestión de días, es el plazo que se han dado para poder adentrarse a faenar. Comentaba Sánchez que en sus décadas dedicado al arte de la pesca no recordaba un año tan cargado de temporales. “Comenzamos en verano, cuando ya tuvimos muchos problemas debido al fuerte levante que estuvo azotando. Y continuamos el mes pasado. No recuerdo temporales tan fuertes y largos desde que me dedico a esto”, manifestaba.



Sin embargo, los fuertes vientos parece que ayer comenzaron a dar tregua y la Estación Marítima recuperó el movimiento. Cientos de pasajeros atrapados se sumaban desde primera hora a las colas para acceder a la primera naviera que estableció rotaciones. Alrededor de las 15.00 horas partía el ‘Pasió Per Formentera’ hacía el Puerto de Algeciras y alrededor de las 19.00 horas llegaba a Ceuta la primera naviera, con ello veían casi finalizado lo que se empezaba a convertir en una odisea.