La empresa naviera de Adolfo Utor ha presentado una oferta económica idéntica a la establecida en el pliego de condiciones

Baleària será nuevamente y por tercera vez consecutiva la empresa adjudicataria del contrato de la línea de interés público entre Ceuta y Algeciras. En la mañana de ayer a las 10.00 horas en la Dirección General de la Marina Mercante se procedió a la apertura de las ofertas presentadas para optar al contrato de la línea de interés público entre los puertos de Ceuta y Algeciras. Solo una empresa, Balearia, se presentó a este concurso, para explotar la línea durante los próximos 12 meses, contrato que puede ser prorrogado y que tiene un importe de 1.975.000 euros. Se da la circunstancia de que la empresa con sede en Denia no hizo una oferta inferior, sino que la hizo por el precio que aparecía en el pliego de condiciones.



El contrato para esta la línea, durante los próximos12 meses, se iniciará del 1 de julio de 2017 con una duración máxima de la prórroga de un año. La tramitación se ha realizado por vía de urgencia y procedimiento abierto y la apertura esta mañana de la única oferta presentada ha determinado que Balearia se hará cargo de nuevo de este servicio, empresa que ya ha acreditado la solvencia económica y financiera, así como la técnica y profesional, requisitos exigidos para optar a este contrato.



El Boletín Oficial del Estado publicó el 7 de marzo el anuncio del Ministerio de Fomento de licitación del contrato de gestión del servicio de línea marítima de interés público entre ambas orillas. El plazo para hacerse con el contrato, que tiene un valor estimado de 3.950.000 euros, terminó el 11 de abril a las 13 horas. El presupuesto de base de licitación ronda los 2 millones de euros.



El pliego de condiciones no presentaba cambios con respecto al presentado hace dos años por Marina Mercante. Las rotaciones diarias se mantenían en cuatro, como mínimas. El buque de la naviera que hace este servicio deberá seguir pernoctando en la ciudad para realizar la primera salida a las 6.00 horas y la última, desde Algeciras, a las 23.30 horas. Con esta condición se garantiza que en caso de temporal y cancelación del resto de las navieras, la ciudad no se quede aislada en sus comunicaciones con la península. El ferry “de interés público”, que no podrá tener más de 15 años, debe tener una capacidad mínima de 750 pasajeros y un centenar de vehículos y con las características necesarias para navegar con temporal de levante cumpliendo con las rotaciones mínimas. La velocidad nominal de navegación mínima es de 18 nudos al 100% de potencia.



Es la tercera vez que Baleària gana el concurso de la línea de interés púbico con la adjudicada en la jornada de ayer. Cuando la naviera terminó su primer contrato, en la segunda licitación no se presentó porque consideraba que las condiciones no eran las idóneas. Ceuta estuvo casi un año sin contrato y nuevamente acudió a la licitación que tuvo lugar en diciembre de 2014.

Carlos Lavandeira: “Estamos muy interesados en el contrato de la línea de interés público”

Uno de los directivos de la empresa naviera Acciona-Trasmediterránea, Carlos Lavandeira, fue entrevista por Cope Ceuta y Faro TV con motivo de los programas especiales que se realizaron en la Feria Internacional de Turismo. Entonces señaló que su naviera siempre había mantenida un compromiso con Ceuta y que dado que este año se volvería a adjudicar el contrato de la línea de interés público se encontraban muy interesados en el mismo. Es más, añadió que estudiarían el pliego de condiciones cuando el mismo se publicara y que verían las condiciones que se establecían en el mismo. De todas maneras advirtió de que siempre estarían con Ceuta y con los ceutíes. Por otro lado, tampoco se quiso pronunciar mucho en relación con el trabajo que estaba haciendo la Ciudad en torno a la idea de establecer la obligación de una rotación ‘low-cost’

¿A qué ha jugado Acciona-Trasmediterránea en el concurso?

El silencio ha pesado como una losa sobre Acciona-Trasmediterránea en este proceso de licitación del concurso de la línea de interés público. El único pronunciamiento que se les ha conocido hasta el momento son las declaraciones de uno de sus directivos más importantes en la zona sur, Carlos Lavandeira hace tres meses en la Feria Internacional de Turismo. Entonces, indicó que estaban muy interesados y que estudiarían el pliego. Por supuesto, este pliego en relación con el de hace dos años no ha sufrido ninguna variación significativa, por no decir ninguna. Habla Lavandera de que siempre se han preocupado por Ceuta y por los ceutíes y, sin embargo, la cerrazón informativa en estos diez días era total, más sabiendo que no habían presentado la oferta y que se habían retirado en el último momento.



Es tradición que si una empresa se presenta a un concurso no lo haga público. De ahí que era entendible la posición de Balearía de no decir nada, ya lo hicieron las dos veces anteriores, cuando se les preguntaba si habían acudido al concurso de Fomento. Pero el tema es que al Gabinete de Prensa de Trasmediterránea se le hizo la misma pregunta en la jornada del martes día 11, cuando finalizaba el plazo y la respuesta fue que no hacía comentarios. ¿Qué pretendían engañar a todo el mundo durante diez días más? Porque si no acudes, lo dices, y en paz. Pero es que acaba el plazo, se le adjudica a Balearía y se les vuelve a preguntar las razones que les han llevado a no acudir y la única respuesta es “no hacemos comentarios”. Todos sabemos que Trasme lo ha intentado hasta el último minuto, incluso envió, como ya publicó este periódico, una carta a la Autoridad Portuaria para interesarse por el atraque que se le podía asignar a un buque de más de 160 metros de eslora, que era el que pensaban fletar si ganaban el concurso. Las negociaciones para alquilar el ‘Nova Star’ existieron a todas luces, pero algo se les debió torcer en el último minuto. Incluso, directivos de Trasmediterránea han llegado a confirmar que se presentaban a un periódico digital existente en Baleares que normalmente está muy considerado en el mundo de la navegación de cabotaje.