Hernández culpó al Partido Popular de incrementar los impuestos y las tasas

El portavoz del PSOE, Manuel Hernández, propuso una serie de medidas para mejorar la situación que actualmente vive la frontera y que criticó por desidia del Ejecutivo, tanto local como central. De todas maneras, reconoció que es un problema que tiene una difícil situación porque al otro lado, en Marruecos, son miles de personas las que viven de este comercio atípico y que el corte supondría crear un grave problema social.



Desde su punto de vista, este conjunto de medidas pasan por establecer unas buenas relaciones de vecindad con Marruecos, que no las hay; crear infraestructuras, ampliando la frontera hacia el mar e igualar con Marruecos, que no se ha llevado a cabo; ampliar los carriles de ida y vuelta, dos por sentido desde la frontera a la Ciudad, no solo hasta el cruce del hospital porque volvería a crear embudo a partir de ahí; implementar la circunvalación puerto-frontera, así se desviaría el turismo que va a la zona del Puerto a hacer compras y el que va a embarcar, por lo que descongestionaría y además dividiría los flujos de tráfico; coordinar con Marruecos el control de porteadores de manera eficaz. Aquí habría que tener cuidado con la expedición de tarjetas, que son susceptibles de copiar o falsificar, y generar un comercio ilícito a partir de ahí; impulsar que los empresarios tengan su seguridad privada y de servicios para regular los flujos y su propio comercio; utilizar los recursos financieros europeos y de FRONTEX para el proyecto de ampliación de la frontera y reforzar las plantillas de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, además de dotarlas de mayores y mejores medios materiales.



Tampoco dejó de lado Hernández el tema de la seguridad, al comentar que no se está dando respuesta a la ciudadanía y en el caso de los MENA alegó que hay una responsabilidad clara por parte de la Ciudad al ser tutores legales de los mismos, proponiendo llegar a un acuerdo con Marruecos.



Entienden que para un buen funcionamiento del ámbito de la seguridad y partiendo de una ciudad de tamaño reducido y con filtros de movilidad como son la frontera y el puerto, “la base principal es una buena coordinación de todos los servicios y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, de ahí que el buen funcionamiento de la Junta de Seguridad sea fundamental para la distribución y colaboración entre los cuerpos. Se tendrían que llevar a cabo muchísimo más controles sobre la delincuencia por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad”. con registros a indocumentados e ilegales que se mueven por la Ciudad, para detectar armas blancas y otras que pudieran portar.



Otra de las acusaciones que realizó el portavoz socialista fue que el PP ha subido los impuestos directos, indirectos y las tasas, sin que haya puesto en marcha una reforma del IPSI. Además, aludió a que el Gobierno del Partido Popular subordina el interés privado al interés público, “ignorando la desigualdad creciente sin preocuparse por los jóvenes y las familias en exclusión”. Sentenció sobre que cada vez había más distancia entre ricos y pobres, no entendiendo que el presidente de la Ciudad saque pecho por el tema de reducción de la deuda, cuando al final de este año habrá todavía 191 millones de euros de déficit, “y de esta manera está hipotecando el futuro de todos los ceutíes”.



Por otro lado se refirió a que son partidarios de enfocar la actividad económica al ámbito comercial, pero se “tiene que crear las condiciones adecuadas para ello, que hasta la fecha el gobierno no ha sido capaz de desarrollar como tal, después de 16 años”. Hablan de lanzas campañas publicitarias sobre los beneficios económicos y fiscales de Ceuta, critican que la Ciudad no haga agilizado los trámites para la llegada de las grandes superficies, marcaron que no se han generado terrenos municipales o de convenios con Defensa para llevar a cabo parques dirigidos a la implantación de empresas y en relación al Plan General de Ordenación Urbana dijo que estaba sin aprobar.



Por último, aclaró que en cuanto la Ciudad tenga reducción de ingresos por parte del Estado y sin haber incentivado el sector privado, “Ceuta entrará en quiebra por negligencia del Partido Popular”.

Hernández culpa políticamente a Vivas del ‘caso Emvicesa’

El secretario general de los socialistas señaló en relación al ‘caso Emvicesa’ que “nunca en la reciente historia democrática de Ceuta se había producido tantas acusaciones y sospechas de corrupción hacia un Gobierno”.



Desde su punto de vista es muy grave que se haya decretado prisión incondicional sin fianza para el que fuera vice-consejero del Partido Popular durante año y responsable en políticas de vivienda. “Y aquí, en todo esto, y hay que decirlo alto y claro, hay un máximo responsable político, que es el Presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta”.



Los socialistas manifiestan que apoyan plenamente el procedimiento judicial que se está desarrollando para que se esclarezcan los sucesos acontecidos.

Los socialistas, preocupados por el estado de salud de la democracia

Otra preocupación de los socialistas es la sentencia del TSJA que falla en contra de nombrar como viceconsejera a una persona no electa, con los correspondientes efectos que pueda tener esto en las acciones desarrolladas por la misma, y la extrapolación hacia dos consejeros nombrados, en las mismas circunstancias, en esta misma legislatura.



Por ello, mantenía Hernández trasladando si preocupación por el estado de salud de la democracia de este Ayuntamiento. “La democracia, señor presidente, es confrontación de ideas, es legítima defensa de intereses contrapuestos, es diálogo, entendimiento, pero sobre todo y fundamentalmente es la posibilidad de construir un proyecto”.