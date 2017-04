Hamed avisa a los Populares de que el ‘caso Emvicesa’ ha destapado que con ellos “todo se comercializa en Ceuta”

La portavoz del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC), Fatima Hamed, enfatizó ayer durante sus intervenciones en el transcurso de la primera parte del Debate sobre el Estado de la Ciudad que el Gobierno de Vivas vive “fuera de la realidad” y se apoyó en el ‘caso Emvicesa’ para intentar desnudar esa “burbuja”: “Dicen que lo han destapado ustedes, como Esperanza Aguirre con la ‘Gürtel’, pero nosotros creemos que ha sido al revés, que les ha destapado a ustedes: la existencia de una Corte de los Milagros que solo servía para adularle y que todo se comercializa en Ceuta, de lo que el presidente es el máximo responsable por haber hecho el Don Tancredo, como Rajoy, estarse quietecito y mirar para otro lado”, afeó.



“Usted”, se dirigió a Vivas, “es el entrenador, el que decide quién, dónde y cómo juega, por lo que no solo es responsable de no actuar con diligencia sino de permitir lo que pasaba, por acción o por omisión, y si tuviera un mínimo de vergüenza política debería irse”.



Según Hamed, lejos de asumir responsabilidades, el PP utiliza “armas de distracción masiva” que “están tan lejos de la realidad como usted de la gente”. “Salga de la burbuja”, le exigió, “porque en Ceuta hay personas que solo comen una vez al día, que no tienen para un bocadillo para sus hijos, que han tenido que irse a buscar oportunidades fuera… Esta dramática realidad no es casualidad o mala suerte sino la consecuencia de lo que hacen o dejan de hacer”, apostilló.



La portavoz de la formación localista criticó que el presidente iniciase el Debate “trayendo de nuevo promesas eternas para embaucar a la sociedad cuando Ceuta lo que necesita es un proyecto ilusionante, que el Pleno aporte respuestas y soluciones” y repitió que para su partido “el principal problema de la ciudad es el paro, frente al que hasta ahora no han dado más que bandazos sin centrarse en nada”.



“Este mismo mes se ha instalado en Segovia una empresa de munición biodegradable que podría haber creado hasta 1.200 empleos y por cuya implantación aquí no han hecho nada”, censuró Hamed al Ejecutivo ceutí, al que también reclamó la modernización del 112 más moderno y más esfuerzos para suturar la “brecha social” existente en la ciudad.



“Olvídense de la Política Social como beneficencia y asuman el escándalo que supone que la instructora del ‘caso Emvicesa’ hable de ‘organización criminal’ y que haya derivado, tras las dimisiones de Román y Mohamed, en el nombramiento ilegal de dos consejeros que no son concejales”, reivindicó.



“Somos los primeros en desigualdad social, deuda, déficit, fracaso escolar, paro juvenil y ahora también en corrupción”, hilvanó tras acusar repetidamente al líder del PP de haber “desconectado de la realidad” de forma creciente hasta el punto de que “durante los dos últimos años hemos oído muchas promesas pero no hemos visto ninguna realidad”.

LAS CLAVES

El MDyC, desmarcado del resto de partidos



Hamed destacó ante el resto de la Corporación que “si algunos de ustedes se han dedicado a compadrear no crean que todos somos iguales y no pretendan que parezca normal asociar corrupción a política y encender el ventilador de los ‘enmierdados”.

Barriadas desatendidas



La portavoz del MDyC hizo hincapié en que la preocupación del Gobierno de Ceuta por incorporar a la mujer al ámbito laboral “es nula” y criticó a los de Vivas porque “no han construido ni una de las guarderías prometidas y de los 83 millones comprometidos nada se ha sabido, como de la atención a las barriadas más necesitadas en las que, como en Arcos Quebrados, ni siquiera hay iluminación”.

Política Social: la caña y el pescado



“Nosotros”, explicó Hamed, “reclamamos apoyo para el emprendimiento y la empresa privada, dar la caña y enseñar a pescar, no dar el pescado, porque eso no da resultado ni se puede mantener indefinidamente”. “Hay que ayudar a salir de los circulos de exclusión social”, fijó posición el MDyC.

“Escuchar” a la gente



La política conminó al PP a “escuchar” más a las personas para conocer cuáles son las problemáticas que les afectan en su vida cotidiana, por ejemplo en la frontera, y para “saber también cuáles son las posibles soluciones”.

Promesas repetidas y otras acusaciones

La portavoz del MDyC preguntó ayer a Vivas sin obtener respuesta si la institución se personará en el proceso judicial del ‘caso Emvicesa’ y a renglón seguido citó “los Mercados de Abastos, el pequeño comercio, los polígonos del Tarajal, el transporte marítimo, la frontera, el desarrollo del sector privado e industrial…” entre los proyectos y compromisos económicos olvidados por un PP al que ha urgió a resolver el encaje institucional de Ceuta como Ciudad Autónoma y a resolver el caos de la frontera que complica la vida cotidiana en todo su entorno. También censuró que los Planes de Empleo no sirvan para formar a sus beneficiarios y que las ayudas básicas se hayan recortado “un 15%”. “Nuestra juventud está abandonada, las becas para los estudiantes no se han pagado y las ayudas para el alquiler tampoco; la Administración carece de política de Vivienda y la aprobación del PGOU parece que no es prioritaria, como la Igualdad”, dijo.