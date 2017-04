El portavoz del Grupo Popular en la Asamblea, Emilio Carreira, recuerda que fue el PP y el Presidente Vivas quien presentó la denuncia en el ‘Caso Emvicesa’

La primera ronda de intervenciones en el debate sobre el estado de la Ciudad ha finalizado con la intervención del portavoz del Grupo Popular, Emilio Carreira, quien ha ido respondiendo punto por punto a todas las cuestiones planteadas por la oposición. En su intervención no ha eludido ninguno de los asuntos que se han mencionado respecto de la pobreza, el paro, la inseguridad, la corrupción y los proyectos del Gobierno para mejorar la ciudad. “El que la haya hecho, que la pague. Sea del partido que sea y se llame como se llame”, ha sentenciado Carreira cuando se ha referido al ‘Caso Emvicesa’.

El levantamiento del secreto del sumario ha desvelado, especialmente, conversaciones telefónicas, algunas de ellas, ha dicho el portavoz popular, que no son relevantes para la investigación, como “el conejo de Adelaida” o conversaciones íntimas. “¿Esto qué tiene que ver con Emvicesa?”, se ha preguntado.

Por el contrario, Carreira ha recordado que esta investigación se inicia por la denuncia del propio Partido Popular y del presidente Vivas. Es más, “hasta la jueza se ha enterado de lo que es la Comisión de Vivienda y que el Gobierno de la Vivienda en Ceuta no es el Gobierno de la Ciudad, es la Comisión”, ha explicado.

“Está recibiendo más ‘palizas’ de las que yo creo que se merece”

Igualmente, el portavoz de los populares en la Asamblea se ha referido al problema de la frontera. Ha recalcado a la oposición que no es suficiente con reclamar soluciones si no se conoce la realidad del problema. Y tras explicar lo que, en opinión del Gobierno local, es la realidad de la frontera, Carreira ha precisado que la solución no es competencia exclusiva de la Ciudad Autónoma, ni de la Delegación del Gobierno únicamente.

En este sentido, Carreira ha salido en defensa del titular del ente gubernamental, Nicolás Fernández Cucurull, de quien ha dicho “está recibiendo más ‘palizas’ de las que yo creo que se merece”.

Obras y progreso

En la recta final de su intervención, el portavoz de la bancada popular ha recalcado que el Gobierno está trabajando en el impulso de la economía ceutí, el consumo interno y en la mejora constante de la ciudad, tanto del centro como de las barriadas. Así, ha defendido el proyecto para la mejora de la Gran Vía como foco comercial de la ciudad y recordó que igualmente se hizo esa ‘apuesta’ cuando se peatonalizó el paseo del Revellín hasta la iglesia de los Remedios.

Carreira ha dicho que se trata de apostar y fortalecer una de las industrias esenciales de nuestra economía, al igual que desde el Ejecutivo caballa se trabaja en la mejora del tránsito fronterizo y favorecer las condiciones en la segunda puerta de la riqueza de Ceuta, el puerto.