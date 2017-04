La portavoz del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC), Fatima Hamed, ha negado durante su intervención en el Debate del Estado de la Ciudad que el Gobierno local haya destapado el ‘caso Emvicesa’. “El ‘caso Emvicesa’ les ha destapado a ustedes”, ha añadido.

Hamed ha criticado también que el Ejecutivo local “no ha tenido una política clara por el empleo y la economía”. En esta línea, ha afeado al Gobierno local que no haya llevado a cabo una política clara por el empleo y la economía, y que no facilite la implantación de nuevas empresas en la ciudad, no luchando por las reglas de origen para fomentar la industria.

En materia de vivienda, ha asegurado que el Gobierno local no tiene política en esta cuestión, y que tampoco existe política de igualdad.

Para finalizar, Hamed ha pedido un esfuerzo para las barriadas de la periferia, “las eternas asignaturas pendientes”, como San José, Juan Carlos I, Príncipe o Narváez Alonso.