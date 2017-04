Levantado el secreto de sumario del ‘caso Emvicesa’ y conocido ya el contenido de buena parte de esas investigaciones policiales y judiciales que guardaron el secreto durante más de dos años, hay que evitar jugar a juzgadores más allá del ámbito al que le corresponde desempeñar tal papel. Eso sí, a nadie escapa que la envergadura del caso ha marcado un antes y un después en la política local. La existencia de declaraciones de personas que confiesan haber pagado por ser adjudicataria de una vivienda ya ha terminado por dejar el debate de las irregularidades en una mera posibilidad. El hecho de que sea la propia Emvicesa la que ahora esté depurando los cajones y haciendo saltar todas las alarmas en cuanto detecta algo que no cuadra dice mucho de la pasividad que existía hasta la fecha. La cadena de faltas de control habidas es tan evidente que a una le hace pensar la manera de funcionar de otras áreas. Durante años se había mirado hacia otro lado porque parecía que la política de vivienda funcionaba, mientras en la calle el famoso runrún de la compra y venta de casas era cada vez más potente. Ahora nadie se sentiría orgulloso al comprobar no solo la existencia de testimonios suficientes sino de escuchas que hacen aflorar los tejemanejes que nunca debieron producirse en algo tan sensible como la facilitación de una vivienda a quien realmente la necesita.



El antes y el después del ‘caso Emvicesa’ ya es un hecho. Al margen del desenlace judicial que tenga se ha comprobado que los protocolos (supuestos) de control y fiscalización no funcionaban como debían porque alguien no hacía su trabajo. Y no, aquí los paganos no son solo los políticos que debían controlar y no lo hicieron, sino también los filtros inferiores que están para hacer todo tipo de revisiones, para controlar que los informes sean los correctos, que los baremos se cumplan, que la transparencia sea la debida. Pero la absoluta dejación a todos los niveles hace que el sistema no funcione adecuadamente, pero que no lo haga en el asunto de las casas (como se ha demostrado) sino también en otros de peso hasta el punto de escandalizar a una ciudadanía pasiva que asiste a la lectura de un culebrón del que ya se saben su punto y final. Curiosamente.